Csődeljárás folyik az egyik kedvelt gyorsétteremmel szemben az Egyesült Királyságban. Az itthon is kedvelt Pizza Hutnak már 68 éttermét be kellett zárnia, ami 1200 munkavállaló elbocsátásával is együtt járt.

Az Egyesült Királyságban már 68 éttermét kellett bezárnia a Pizza Hutnak, ugyanis a napokban csődeljárás alá került a gyorsétteremlánc.

Hazánkban is kedvelt gyorsétterem került a bezárás szélére

A Pizza Hut összesen 68 éttermét zárja be az Egyesült Királyságban, miután a vállalat hétfőn csődeljárás alá került – számolt be a Daily Mail. A bezárások következtében mintegy 1200 dolgozó veszítette el állását.

Hétfő reggel (október 20-án) több helyszínen is hazaküldték a dolgozókat a területi vezetők, miközben a bezárásra ítélt éttermek pontos listáját még nem hozták nyilvánosságra. Annyi bizonyos, hogy az elviteles Pizza Hut-üzletek továbbra is működnek, mivel azok egy különálló cég irányítása alatt állnak.

A csődeljárás bejelentését követően a vállalat anyavállalata, a Yum! Brands megállapodást kötött 64 veszélybe került étterem megmentéséről, ugyanakkor 68 egység végleg bezárásra kerül.

A Pizza Hut UK bejelentette a Pizza Hut étteremi hálózatának felvásárlását egy előre megtervezett csődeljárás keretében, miután az FTI-t ma kinevezték a Pizza Hut egyik franchise-partnere, a DC London Pie Limited csődgondnokává – közölte a pizzérialánc szóvivője.

Állítólag több Pizza Hut étterem is a szokásosnál korábban bezárt hétfőn. Egy leedsi dolgozó arról számolt be, hogy „fogalmuk sincs, mi történik”, miután a város tizenegy étterméből nyolcban minden munkatársat hazaküldtek. A forrás szerint a dolgozók a hétfőn ledolgozott órák után sem kapják meg bérüket, és utasítást kaptak arra is, hogy a történtekről ne beszéljenek senkinek, nehogy pánikot keltsenek.

