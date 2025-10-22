Hazánkban is kedvelt gyorsétterem került a bezárás szélére

Az Egyesült Királyságban már 68 éttermét kellett bezárnia a Pizza Hutnak, ugyanis a napokban csődeljárás alá került a gyorsétteremlánc.
A Pizza Hut összesen 68 éttermét zárja be az Egyesült Királyságban, miután a vállalat hétfőn csődeljárás alá került – számolt be a Daily Mail. A bezárások következtében mintegy 1200 dolgozó veszítette el állását.
Hétfő reggel (október 20-án) több helyszínen is hazaküldték a dolgozókat a területi vezetők, miközben a bezárásra ítélt éttermek pontos listáját még nem hozták nyilvánosságra. Annyi bizonyos, hogy az elviteles Pizza Hut-üzletek továbbra is működnek, mivel azok egy különálló cég irányítása alatt állnak.
A csődeljárás bejelentését követően a vállalat anyavállalata, a Yum! Brands megállapodást kötött 64 veszélybe került étterem megmentéséről, ugyanakkor 68 egység végleg bezárásra kerül.
A Pizza Hut UK bejelentette a Pizza Hut étteremi hálózatának felvásárlását egy előre megtervezett csődeljárás keretében, miután az FTI-t ma kinevezték a Pizza Hut egyik franchise-partnere, a DC London Pie Limited csődgondnokává– közölte a pizzérialánc szóvivője.
Állítólag több Pizza Hut étterem is a szokásosnál korábban bezárt hétfőn. Egy leedsi dolgozó arról számolt be, hogy „fogalmuk sincs, mi történik”, miután a város tizenegy étterméből nyolcban minden munkatársat hazaküldtek. A forrás szerint a dolgozók a hétfőn ledolgozott órák után sem kapják meg bérüket, és utasítást kaptak arra is, hogy a történtekről ne beszéljenek senkinek, nehogy pánikot keltsenek.