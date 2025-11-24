Ennyiért adja a Penny a fa játékkonyhát: még a Lidlt is kenterbe veri

Az elmúlt évek nagy slágerévé vált a fa játékkonyha, amire talán egy kicsit felnőttként is vágyunk. Most a Pennyben lehet szuper áron beszerezni, de olyannyira megérősen, hogy az elmúlt években sehol másul nem lehetett ennyiért kapni.

Írtunk már idén arról, hogy megérkezett a fa játékkonyha a Lidlbe, méghozzá a tavalyival megegyező áron. Viszont úgy látszik, hogy Penny ajánlata még jobban megéri. Lássuk, mikortól és mennyiért tudjuk megvenni a fa játékkonyhát náluk!

Ennyiért adja a Penny a fa játékkonyhát: még a Lidl-t is kenterbe veri

Most már évek óta nagy kedvenc a fa játékkonyha, mint karácsonyi ajándék, és a diszkontláncok rendre ki is használják a nagy érdeklődést. Idén már bedobta a Lidl, hogy a tavalyival megegyező, 22 222 forintos áron tudjuk megvenni náluk, azonban a Penny még ezt az ajánlatot is felülmúlja:

a Pennyben ugyanis november 27-től 19 999 forintért vehetjük meg a fa játékkonyhát.

A konyha mérete körülbelül 60 x 30 x 102 centiméter, és boltonként legalább 2 darabra lehet számítani, viszont sajnos semmi nem garantálja, hogy biztosan hozzájutunk.

Idén a Pennyben a legolcsóbb forrás

Bár részletes leírást nem kapunk a termékről, az aprólékosan kidolgozott felület képen is jól látszik:

tűzhely és sütő serpenyővel és edényekkel,

mellette csap, a háttérben pedig elszívó, falióra és gyümölcsök sorakoznak,

a sütő mellett mosogatógép és szelektív kukák, így a gyerekek azt is megtanulhatják, hogy az újrahasznosítható hulladékok milyen színű jelölést kapnak,

a felső polcon mikró, kávégép és tányérok állnak.

Ezenkívül a játékkonyha két oldalán vasaló, vasalódeszka és mosógép is rendelkezésre áll.

Forrásunk volt.