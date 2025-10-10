Életmód

Őszi problémák: 5 szokás, amit felejts el, mert penészt okozhat a lakásban

Ha ezeket a lépéseket betartod, sokkal kisebb eséllyel jelenik meg a penész a falakon, sarkokban vagy bútoraid közelében — és tisztább, egészségesebb otthonban élhetsz az őszi-téli szezonban.

Ahogy beköszönt az ősz – hűvösebb levegő, nedvesebb időjárás, kevesebb napfény – , sokan változtatunk a szokásainkon: összegyűjtjük a lehullott leveleket, faanyagot viszünk be a fedett udvarra, és ritkábban szellőztetünk. Ugyanakkor sokszor épp ezek a tevékenységek azok, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy penész alakuljon ki a lakásban. A szakértők szerint van öt gyakori hiba, amit az őszi időszakban sokan elkövetnek, és penészt okozhatnak.

