Sulikezdés

2025.09.02.

Gaznak hisszük, pedig az ereket tisztító, szívbarát gyógynövény

Sokan egyszerű gaznak tartják, kiirtandó, jelentéktelen zöldnek, pedig valójában az egyik legősibb és legsokoldalúbb gyógynövényünk, amelyet a népi gyógyászat évszázadok óta ismer és használ.

A pásztortáska a népi gyógyászatban évszázadok óta használt gyógynövény, mely szaponin- és flavonoidtartalmának köszönhetően többféle területen is jótékony hatással bír.

pásztortáska a mezőn
Ereket tisztító, szívbarát gyógynövény a pásztortáska

A pásztortáska legfeltűnőbb ismertetőjele a kis, szív alakú termése, amelyről a nevét is kapta. Bár szerény megjelenésű növény, hatóanyagai rendkívül értékessé teszik. A legfontosabb jótékony hatása az érrendszer támogatása és a szív védelme.

Rendszeres fogyasztása – például tea formájában – hozzájárulhat az erek tisztításához, a vérkeringés serkentéséhez, ezáltal segíthet a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében.

A népi gyógyászatban a pásztortáskát vérzéscsillapítóként is nagyra tartották. Külsőleg borogatásként, belsőleg teaként alkalmazták különféle vérzések esetén.

Ezen kívül nőgyógyászati területen is fontos szerepet kapott: segíthet a menstruációs ciklus szabályozásában, enyhítheti a görcsöket, és támogatja a méhizomzat működését. Nem véletlen, hogy régen a „nők gyógynövényének” is nevezték.

Kevesen tudják, hogy a pásztortáska nemcsak a keringést támogatja, hanem izomfájdalmak, reumás panaszok vagy akár bőrproblémák – például ekcéma – esetén is jótékony lehet. Alkoholos kivonatát régen gyakran alkalmazták sebek fertőtlenítésére és a gyógyulás gyorsítására.

Amire bevethető a pásztortáska:

  • Alagút-szindróma
  • Fejfájás és migrén
  • Gyomor- és bélrendszeri vérzések
  • Hőhullámok
  • Isiász
  • Menstruációs panaszok, PMS
  • Parkinson-kór
  • Változókor tünetei, klimax
  • Véres vizelet
  • Sebgyógyulás
  • Izomfájdalom
  • Lágyéksérv

A pásztortáska rendkívül szívós növény: szinte bárhol megél, legyen szó városi utak szegélyéről vagy elhagyatott szántóföldekről. Éppen ez az igénytelenség az oka annak, hogy sokan gazként tekintenek rá, pedig rendkívül értékes gyógynövény!

Forrásunk volt.

