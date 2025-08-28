Életmód

2025.08.28.

Az EU nem kegyelmezett: kedvelt kúszónövény került tiltólistára

Aki a virágokat szereti, rossz ember nem lehet. Úgy tűnik azonban, egyes növények viszont igenis károsak tudnak lenni ránk nézve, hiába szeretjük őket. Az EU ezúttal a német borostyánt tette tiltólistára.

Újabb inváziós idegen növényfaj került az EU tiltólistájára: a dísznövényként tartott német borostyán más néven Cape ivy (Delairea odorata) - írja a Sokszínűvidék.

Az EU döntése már 2025. augusztus 7-től hatályba lépett: ekkortól a sok kertben megtalálható kúszónövény forgalmazása, szaporítása, tartása és telepítése is tilos az Unió területén.

Fontos: a tiltás nem a nálunk őshonos, falakra felkúszó közönséges/angol borostyánra (Hedera helix) vonatkozik!

a német borostyán levelei
Az EU betiltotta a német borostyán tartását, szaporítását és forgalmazását

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok listáján szereplő fajokra az EU egész területén tilos a behozatal, az értékesítés, csere, birtoklás, szaporítás és kitelepítés.

Mi a gond a német borostyánnal?

  • az afrikai kúszónövény kifejezetten gyorsan nő
  • sűrű, takarószerű állományt képez
  • befedi és megfojtja a cserjéket, fiatal fákat
  • zárt szőnyeget alkot a talajon, ahol elnyomja a természetes újulást
  • széllel terjedő magjaival több országban komoly ökológiai károkat okoz
Német borostyán virágzás közben
Német borostyán virágzás közben

Ha már van a kertünkben német borostyán

  • a hatálybalépéstől kezdve meg kell akadályozni a szaporodását és terjedését
  • gondoskodni kell a jogszerű felszámolásáról a szabályok szerint
  • a részleteket a helyi önkormányzat vagy a hulladékgazdálkodó tudja

Forrásunk volt.

