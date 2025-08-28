Az EU nem kegyelmezett: kedvelt kúszónövény került tiltólistára

Újabb inváziós idegen növényfaj került az EU tiltólistájára: a dísznövényként tartott német borostyán más néven Cape ivy (Delairea odorata) - írja a Sokszínűvidék.
Az EU döntése már 2025. augusztus 7-től hatályba lépett: ekkortól a sok kertben megtalálható kúszónövény forgalmazása, szaporítása, tartása és telepítése is tilos az Unió területén.
Fontos: a tiltás nem a nálunk őshonos, falakra felkúszó közönséges/angol borostyánra (Hedera helix) vonatkozik!
Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok listáján szereplő fajokra az EU egész területén tilos a behozatal, az értékesítés, csere, birtoklás, szaporítás és kitelepítés.
Mi a gond a német borostyánnal?
- az afrikai kúszónövény kifejezetten gyorsan nő
- sűrű, takarószerű állományt képez
- befedi és megfojtja a cserjéket, fiatal fákat
- zárt szőnyeget alkot a talajon, ahol elnyomja a természetes újulást
- széllel terjedő magjaival több országban komoly ökológiai károkat okoz
Ha már van a kertünkben német borostyán
- a hatálybalépéstől kezdve meg kell akadályozni a szaporodását és terjedését
- gondoskodni kell a jogszerű felszámolásáról a szabályok szerint
- a részleteket a helyi önkormányzat vagy a hulladékgazdálkodó tudja