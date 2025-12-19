Palackvisszaváltás az ünnepek alatt: ezt üzeni a MOHU

Aggodalomra semmi ok, a MOHU készül a megnövekedett palackvisszaváltó hullámra, így remélhetőelg senkinek nem kell majd se az ünnepek előtti, se az utáni napokban azzal szembesülnie, hogy megtelt a tároló.

A MOHU megnövelt kapacitással készül az ünnepi és utáni időszakra is, így remélhetőleg gördülékeny marad a palackvisszaváltás az egész országban. Lássuk a részleteket!

Palackvisszaváltás ünnepek alatt: ezt üzeni a MOHU

A tavalyi évben több mint 10 millió palack került visszaváltásra az ünnepek utáni egy-egy napon. Erre a rohamra már előre készül a MOHU, és több teherautót küldenek a visszaváltó helyekre a hatékony elszállítás érdekében.

Még december 24-én is begyűjtik a palackokat, illetve az ünnepek utáni időszakban is megnövelt kapacitással dolgoznak.

A REpont-applikáció segítségünkre lehet abban, hogy mely automaták üzemelnek épp, így előre tudunk tervezni, és nem megyünk potyára az üvegeket cipelve. A boltok felszerelését is átvizsgálta a MOHU, és bizonyos helyeken több zsákot és üvegtárolót biztosított a zavartalan működés érdekében.

2025-ben eddig 2,8 milliárd palackot váltottunk vissza.

