2024. január 1-jén indult Magyarországon a palackvisszaváltási rendszer, amelynek működését most egy nagyszabású vizsgálat keretében ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A palackvisszaváltási rendszer és díj bevezetésének célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások – így például a műanyagpalackok, dobozok és üvegek – visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását és a hulladék mennyiségének csökkentését. Mindez hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához, mérsékli a környezetterhelést, valamint támogatja a fenntartható és tudatos fogyasztói magatartás kialakulását. Annak érdekében, hogy kiderüljön, valóban megfelelően, az előírások betartása mellett működik a palackvisszaváltási rendszer, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) most országos vizsgálatot indított.

Komoly vizsgálat indul a palackvisszaváltási rendszer ellenőrzésére

Mit vizsgálnak?

Egyrészt az NKFH vezetésével a kormányhivatalok a palackvisszaváltás rendszerének működését fogják felülvizsgálni, egészen pontosan, hogy:

a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,

összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e ,

, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel,

esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről,

kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

Emellett a zöld állítások is terítékre kerülnek, így vizsgálni fogják a zöld állítások jogszerű használatát, vagyis az olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak.

Egyre több ember számára fontos, hogy a termék, amit vásárol, környezetbarát legyen

A környezetbarát állítások és címkék ebben segítenek eligazodni... hacsak nem megtévesztőek. A zöldrefestés vagy zöldre mosás egyre gyakoribb jelenség, hiszen a cégek a fogyasztók vásárlásra ösztönzése érdekében igyekeznek a valóságnál zöldebb színben feltüntetni magukat és termékeiket. Ez azonban ma már jogilag nem lehetséges: ha az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, mivel torzítják a fogyasztói döntéseket, és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat. Így pórul járhat az a gyártó, aki ilyen tisztességtelen eszközhöz folyamodik.

A fogyasztóvédelmi hatóság az olyan általános környezetbarát jellegre utaló állításokat (például „Fenntartható”, „Környezetbarát”, „Újrahasznosítható”), valamint a védjegyeket és logókat – például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke – fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is.

Mind a fizikai üzletek, mind pedig a webshopok kínálatát vizsgálni fogja a hatóság.

