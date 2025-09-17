Idén ősszel október 2. és 19. között több mint 200 étterem várja kedvező áru menüsorokkal a vendégeket az Országos Étterem Hét keretében. Ha nem akarsz lemaradni, siess, mert már elindult az asztalfoglalás!

Mától lehet asztalt foglalni a 2025. október 2-án induló és október 19-ig tartó őszi Országos Étterem Hét rendezvényére. A résztvevő több mint 200 vendéglátóhely közül számos helyet a TOP 100-as elitbe sorolnak. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással rendelkező éttermer és Bib Gourmand minősítéssel díjazottakat is találunk.

Siess, le ne maradj: elindult az asztalfoglalás az őszi Országos Étterem Hétre

A kiváló és elismert éttermek egytől egyig kínálatuk legjavával készülnek, méghozzá a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak a nagyközönségnek.

Ebben a szezonban nem emelkedtek a menüárak: a Top kategóriás vendéglátóhelyeken ez szervízdíjjal együtt 6.900 Ft, a Prémium kategória indulóinál 8.900 Ft, míg az Exkluzív besorolású éttermek esetében 10.900 Ft.

A rendezvény további érdekessége, hogy néhány részt vevő étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek: A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód); Bilanx; Costes Downtown; Cut & Barrel; Felix Kitchen & Bar; Góré étterem (Kisharsány); Iszkor étterem (Mályinka); Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes); MÁK restaurant; Moszkvatér Bisztró; Natura Hill (Zebegény); Spago Budapest by Wolfgang Puck; Szaletly Vendéglő és Kert; Textúra étterem; UMO Restaurant.

Nemcsak a fogások között találunk kifejezetten ritka és különleges ételeket, de az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is: a magyar tarka marha mellett választhatunk namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület vagy burgundi csigát. Ezúttal se maradhatnak el a menüsorokból a tengeri finomságok: kóstolhatunk homárt, tigrisrákot, sárga királyhalat, vöröstonhal-steaket, de akár békacombot is. A hagyományos ínyencségek kedvelői sokféle változatban megtalálják az étlapokon a szarvasgombát, kacsamájat, tatár beefsteaket is. Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően reprezentatív kínálattal készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is.

Glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogásokat is találunk majd a menükben.

A nemzetközi konyhák kedvelői választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, marokkói és számos más nemzetet képviselő helyet éppúgy, mint hagyományos magyar éttermeket.

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges.

Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.