Sulikezdés

2025.09.17.

Meghódította az internetet a dühből takarítás trendje: a nők imádják, az otthonod pedig ragyogni fog

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A közösségi médiában egy új takarítási trend jelent meg, amely teljesen magával ragadta a felhasználókat, és, valljuk be, valóban minden háziasszony álma lehet.

Ha negatív érzésekkel küszködsz a mindennapokban, és a saját magad és a környezeted érdekében ezeket az érzelmeket inkább valami produktív tevékenységbe fektetnéd, eljött a te időd! A közösségi médiában az egyik legújabb trend, az úgynevezett „dühös takarítás” ötvözi a felgyülemlett stressz levezetését az otthonod alapos rendbetételével. Ez a koncepció, amely most lépten-nyomon szembejön az interneten és számos TikTok-videóban látható, mondhatni egyedülálló módszert kínál a negatív energia takarítási motivációvá alakítására.

mérges nő szivaccsal
Az ideges, dühből történő takarítás és házimunka az új őrület a TikTokon

Az alapötlet kifejezetten egyszerű: a felgyülemlett negatív energiát, ami az élet különböző területein egyébként konfliktusokat okozhatna, a házunk, lakásunk takarítására fordítjuk. A szakemberek szerint ez a gyakorlat terápiás hatással bírhat, mivel lehetővé teszi az egyén számára, hogy fizikai aktivitás révén feldolgozza érzelmeit, miközben tisztább, rendezettebb otthont tart fenn.

A harag levezetésének előnyei:

  • Érzelmi felszabadulás: a takarítás biztonságos és produktív módja a felgyülemlett érzelmek levezetésének.
  • Mentális egyensúly: a rendezett tér segít csökkenteni a stresszt és hozzájárul a belső békéhez.
  • Az érzelmek motiválnak: a negatív energia hajtóerővé válik azoknak a feladatoknak a végrehajtásához, amelyeket már régóta halogattál.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a takarítás csak ideiglenes megoldás és megkönnyebbülés lehet, de semmiképpen sem helyettesítheti az érzelmek feldolgozását.

Sok közösségimédia-felhasználó számol be a dühből takarítás pozitív hatásairól:

További előnye, hogy a harag levezetésének mértéke nincs szigorúan meghatározva takarítási szempontból: lehet mélyreható takarítás vagy csupán a szekrények rendezése, fontos, hogy olyan tevékenységet válasszunk, ami illik hozzánk és segít, hogy jobban érezzük magunkat.

takarítást szimuláló nő
A takarítás semmiképpen sem helyettesítheti az érzelmek feldolgozását

Ezek a tevékenységek a dühös takarítók kedvencei:

  • Erőteljes súrolás: a fürdőszoba padlójának és csempéjének tisztítása remek mód a frusztráció levezetésére. Biztos mozdulatokkal és egy kefével gyorsan látható eredményeket érhetünk el.
  • Szekrények rendezése: ha túlterhelve érezzük magunkat, segíthet, ha rendet rakunk a szekrényekben, és megszabadulunk a már nem szükséges dolgoktól.
  • Alapos porszívózás: használj egy nehezebb porszívót, és hozz létre tökéletes vonalakat a szőnyegen – ez pihentető és kielégítő.
  • Kertészkedés: használd a dühödet gyomlálásra vagy az ágak metszésére – ez fizikailag megterhelő, de nagyon pihentető.
  • A matrac megfordítása: ez a gyakran halogatott feladat ideális a felesleges energia levezetésére.

A haragtól való megszabadulás, a fizikai aktivitás és az érzelmi felszabadulás egyedülálló kombinációja, amit a dühből takarítással átélhetsz. Akár alapos tisztítást, akár a környezeted átrendezését, akár kertészkedést választasz, ez a gyakorlat pozitív hatással lehet mind a mentális egészségedre, mind az otthonod rendjére.

Forrásunk volt.

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

tortilla

Krémsajtos-sonkás tortilla

Mikor már unod a sima szendvicset vagy vendégeket vársz és szeretnél valami gyorssal de ütőssel előrukkolni, akkor próbáld ki ezt a tortillatekercset, megkenve az ARLA lágy, selymes és ...

ragu

Pikáns tarjaragu serpenyőből

Ez a recept nálunk a gyors, de mégis házias ízeket idéző ebédek sztárja. A tarja omlósra sül, a fűszerek pedig tökéletesen átjárják. Bármilyen körettel, vagy épp egy szelet puha ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept