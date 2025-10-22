Te tudod, mire jók az olló nyelén található kis fém fogak?

Legközelebb, amikor kézbe veszed a konyhai ollót, nézd meg közelebbről — lehet, hogy pont ez a kis fém rész segít majd megoldani egy makacs feladatot.

Szinte mindannyiunk konyhájában lapul legalább egy univerzális olló, amit papír, csomagolás vagy akár csirke felvágására is használhatunk. Ha azonban alaposabban szemügyre vesszük, észrevehetjük, hogy a két fogantyú között van egy-egy apró, fogazott fémbetét. Sokan azt gondolják, ez csupán dizájnelem — pedig nagyon is praktikus funkciója van.

Te tudod, mire való az olló nyelén található kis fém rész? Getty Images

A rejtett segédeszköz

Az olló nyelén található fogazott rész eredetileg fogóként szolgál:

kiválóan alkalmas keményebb tárgyak, például dió, mogyoró vagy rákolló feltörésére. A két fém közé illesztve a tárgyat, majd enyhén összenyomva a héj könnyedén megreped, így nem kell külön diótörőt elővenni.

Hasznos a befőttesüvegekhez is

Ha valaha bajlódtál már egy túl szorosan záródó befőttesüveggel, az olló ezen része ilyenkor is jól jöhet. A fogazott betét segítségével rá lehet fogni a fémtetőre, így stabilabban tartható és könnyebben megcsavarható. Kis kézügyességgel a vákuum is megbontható vele, így sokkal egyszerűbb kinyitni a befőttet vagy szószos üveget.

Apró, de annál praktikusabb

Az interneten többen is megosztották saját, kreatív ötleteiket:

van, aki ezzel nyitja fel a főtt tojást, más a borosüveg fóliáját vágja el vele, vagy kisebb műanyag kupakokat lazít meg. Bár ezek nem feltétlenül az olló eredeti rendeltetései, jól mutatják, milyen sokoldalú ez a kis kiegészítő eszköz.

Több, mint díszítőelem

Az olló nyelén található fogazott rész tehát nem véletlenül került oda: a gyártók szándékosan tervezték úgy, hogy plusz segítséget nyújtson a konyhai munkák során. Bár a legtöbben csak vágásra használják az ollót, érdemes tudni, hogy ez az apró részlet rengeteg bosszúságot spórolhat meg.

Forrásunk volt.