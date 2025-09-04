Életmód

2025.09.04.

Új amerikai gyorsétteremlánc készül meghódítani Budapestet

Nosalty profilképe Nosalty

Szeptember közepén amerikai brandek érkeznek Budapestre, köztük az olasz ízeket képviselő Olive Garden, hogy lehetséges magyar partnerekkel tárgyaljanak.

Az Egyesült Államok Nagykövetsége közleményben jelezte, hogy szeptember 16-án amerikai cégek képviselőiből álló üzleti delegáció látogat Budapestre. A küldöttség egy európai körút részeként érkezik a magyar fővárosba, melynek állomásai között Bécs és Prága is szerepel.

Olive Garden
Új amerikai étteremlánc készül meghódítani Budapestet
Getty Images

A csapatban összesen tizenegy vállalat mutatkozik be, köztük olyan nevek, amelyek sokaknak ismerősen csenghetnek. Visszatér például a Wendy’s, amely két évtizede már megpróbálkozott a magyar piaccal, és most ismét érdeklődik a lehetőségek iránt.

Szintén érkezik az Egyesült Államokban népszerű Olive Garden étteremlánc, amely az olasz konyha klasszikus fogásait kínálja.

A gyorséttermi szektorban erős a pizzás jelenlét: a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo’s New York Pizzeria és a Vocelli Pizza képviselői is Budapestre jönnek. Rajtuk kívül a Velvet Taco mexikói fogásokat kínáló lánc és a Barberitos, amely grillételek, burritók és tacók miatt vált ismertté, szintén bemutatkozik a magyar piacon.

Nem csak éttermek érkeznek:

a United Franchise Group franchise-tanácsadással foglalkozik, a Reuse Systems szállodák számára kínál higiéniai megoldásokat, a Mobile Outfitters pedig mobiltelefonos kiegészítőkkel van jelen a nemzetközi piacon.

Az esemény elsősorban olyan magyar vállalkozókat és befektetőket céloz, akik tapasztalattal rendelkeznek a vendéglátás vagy kereskedelem területén, és nyitottak lennének amerikai brandek hazai képviseletére.

Érdemes megemlíteni, hogy a közelmúltban a Popeyes gyorsétterem-lánc is bejelentette magyarországi terjeszkedését, első budapesti éttermük pedig hamarosan megnyitja kapuit.

Forrunk volt.

Hirdetés
A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

májgaluskaleves

Ízletes májgaluska

Egy jól beízesített májgaluska nagyon finom!! Én aprító gépben szoktam összepépesíteni a májat. Sőt, még a hagymákat is. Jól összezúzom.....ne legyen túlságosan sűrű a massza, ...

paprikakrém

Csípős paprikakrém házilag

A friss, nyári csípőspaprika ízének megőrzésére legszuperebb módszer, ha darálás után sóban rakjuk el. Így hűtőben tárolva felbontás után is hónapokig élvezhetjük a zamatát. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

felemas
kevert sütemény

Felemás sütemény

Brownie ide, répatorta oda, nekünk a családban bizony ez az egyszerű kevert süti a kedvencünk. Szigorúan, ahogy nagymamám csinálja! Imádjuk, hogy szó szerint felemás, ahogy a porcukor a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept