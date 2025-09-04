Új amerikai gyorsétteremlánc készül meghódítani Budapestet

Az Egyesült Államok Nagykövetsége közleményben jelezte, hogy szeptember 16-án amerikai cégek képviselőiből álló üzleti delegáció látogat Budapestre. A küldöttség egy európai körút részeként érkezik a magyar fővárosba, melynek állomásai között Bécs és Prága is szerepel.

Új amerikai étteremlánc készül meghódítani Budapestet Getty Images

A csapatban összesen tizenegy vállalat mutatkozik be, köztük olyan nevek, amelyek sokaknak ismerősen csenghetnek. Visszatér például a Wendy’s, amely két évtizede már megpróbálkozott a magyar piaccal, és most ismét érdeklődik a lehetőségek iránt.

Szintén érkezik az Egyesült Államokban népszerű Olive Garden étteremlánc, amely az olasz konyha klasszikus fogásait kínálja.

A gyorséttermi szektorban erős a pizzás jelenlét: a Pizza Inn, a Blaze Pizza, a Russo’s New York Pizzeria és a Vocelli Pizza képviselői is Budapestre jönnek. Rajtuk kívül a Velvet Taco mexikói fogásokat kínáló lánc és a Barberitos, amely grillételek, burritók és tacók miatt vált ismertté, szintén bemutatkozik a magyar piacon.

Nem csak éttermek érkeznek:

a United Franchise Group franchise-tanácsadással foglalkozik, a Reuse Systems szállodák számára kínál higiéniai megoldásokat, a Mobile Outfitters pedig mobiltelefonos kiegészítőkkel van jelen a nemzetközi piacon.

Az esemény elsősorban olyan magyar vállalkozókat és befektetőket céloz, akik tapasztalattal rendelkeznek a vendéglátás vagy kereskedelem területén, és nyitottak lennének amerikai brandek hazai képviseletére.

Érdemes megemlíteni, hogy a közelmúltban a Popeyes gyorsétterem-lánc is bejelentette magyarországi terjeszkedését, első budapesti éttermük pedig hamarosan megnyitja kapuit.

Forrunk volt.