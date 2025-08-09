Otthon

2025.08.09.

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is a kukába

Nosalty profilképe Nosalty

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Olívaolajjal sütni-főzni ma már egészen természetes, viszont fontos, hogy megfelelő helyen tároljuk, hiszen gyorsan a kukába végezheti. Lássuk, hova ne tedd sose az olívaolajat!

Üvegek a konyhapulton
Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is a kukába

Mivel sok háztartás kamra híján van, így maradnak a konyhai szekrények és polcok, na meg a mosogató alatti tárolóhely. 

Utóbbi azonban a legszerencsétlenebb választás, mert itt a hőingadozás, a magas páratartalom, esetleg a tisztítószergőzök miatt hamar veszíthet a minőségéből, sőt, teljesen meg is romolhat.

Szintén nem érdemes, egyébként látszólag praktikus módon a konyhapulton hagyni, mert a napfény miatt megindul az oxidációs folyamat, így gyorsan avasodhat.

Receptajánló:

Hogyan tároljuk az olívaolajat?

A legjobb, ha sötét színű üvegben tároljuk, hiszen fényérzékenysége miatt, így sokkal tovább eláll. A kerámiatál és rozsdamentes acél is megfelel a célnak, de a műanyagot hanyagoljuk, mert mikrorészecskék oldódhatnak az olajba. Érdemes olyan szekrénybe tenni, ahol kéznél van, de nem a konyha legmelegebb pontján helyezkedik el.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Üvegek a konyhapulton
Otthon

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is...

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept