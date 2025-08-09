Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Olívaolajjal sütni-főzni ma már egészen természetes, viszont fontos, hogy megfelelő helyen tároljuk, hiszen gyorsan a kukába végezheti. Lássuk, hova ne tedd sose az olívaolajat!

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is a kukába

Mivel sok háztartás kamra híján van, így maradnak a konyhai szekrények és polcok, na meg a mosogató alatti tárolóhely.

Utóbbi azonban a legszerencsétlenebb választás, mert itt a hőingadozás, a magas páratartalom, esetleg a tisztítószergőzök miatt hamar veszíthet a minőségéből, sőt, teljesen meg is romolhat.

Szintén nem érdemes, egyébként látszólag praktikus módon a konyhapulton hagyni, mert a napfény miatt megindul az oxidációs folyamat, így gyorsan avasodhat.

Hogyan tároljuk az olívaolajat?

A legjobb, ha sötét színű üvegben tároljuk, hiszen fényérzékenysége miatt, így sokkal tovább eláll. A kerámiatál és rozsdamentes acél is megfelel a célnak, de a műanyagot hanyagoljuk, mert mikrorészecskék oldódhatnak az olajba. Érdemes olyan szekrénybe tenni, ahol kéznél van, de nem a konyha legmelegebb pontján helyezkedik el.

Forrásunk