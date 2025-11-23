Az olcsó gyógymód náthára, amit évezredek óta ismerünk, mégsem alkalmazzuk

Már az ókori görögök is alkalmazták, nem is beszélve Indiáról, ahol az ayurvédikus orvoslásban a mindennapi tisztálkodás és higiénia része. Ez nem más, mint a sóoldatos orröblítés, mely méltatlanul elhanyagolt gyógymód lehet nátha ellen (is).

Amikor beköszönt a náthás szezon, sokan szeretnénk gyógyszerek nélkül kilábalni a betegségből, és nemcsak azért, mert minden alkalommal egy vagyont hagyunk a patikában, hanem mert a testünk öngyógyító mechanizmusait is jó, ha támogatjuk. Egy közönséges nátha különben sem igényel komolyabb gyógyszeres kezelést: jöhet a bodzatea, a méz, a citrom, a C-vitamin és a sok alvás. Na de az orröblítésről hallottatok már?

A sóoldatos orröblítés egy méltatlanul elhanyagolt gyógymód nátha ellen

Az orröblítés pozitív hatásai

Az indiai ayurvédikus illetve az ókori görög és római orvoslásból eredő eljárás lényege, hogy átmossuk az orrunkat egy langyos, sós vizes oldattal:

így tisztítva az orrjáratokat,

kimosva a váladékot, megtapadt szennyeződéseket, vírusokat,

adott esetben a pollent és allergéneket.

Az orröblítés összességében tisztítja az orrjáratokat, mérsékli a megfázásos tüneteket, erősíti a természetes védekezőképességet, és javítja a szaglást is - írja a Házipatika.

Hozzávalók az olcsó fiziológiás sóoldathoz:

fél teáskanál nem jódozott só (adalékmentes)

(adalékmentes) 2,5 dl desztillált, tisztított vagy előzőleg felforralt víz

patikában, egyes bioboltokban kapható neti kancsó vagy orrmosó palack

Fontos: a vizet forralás után hagyjuk testhőmérsékletűre visszahűlni, mert a túl hideg oldat kellemetlen érzés, a túl meleg pedig fokozza a vérbőséget és a dugulást.

Hogyan végezzük az orröblítést?

Az első lépés a helyes fejtartás : hajolj a mosdókagyló fölé, nézz lefelé.

: hajolj a mosdókagyló fölé, nézz lefelé. Fordítsd a fejed oldalra úgy, hogy az egyik füled lefelé, a mosdó felé nézzen.

Szájlégzés mellett helyezd az orrmosó palack csőrét a magasabban lévő orrlyukadba úgy, hogy finoman záródjon körülötte az orrnyílás,

ezután döntsd meg a kannát vagy nyomd össze a palackot, hogy a víz folyamatos sugárban az orrodba befolyva az alul lévő orrlyukon keresztül kicsorogjon a mosdóba.

a mosdóba. Amikor a teljes vízmennyiség átfolyt rajta, fújd ki erősen az orrod!

Mikor ne alkalmazzuk az orröblítést:

arc-, középfül-, vagy homloküreg gyulladásnál

lázas állapotban

fej- vagy koponyaműtétet követően

Egy 2024-es kutatás kimutatta, hogy 11 ezer résztvevőnél, a megfázás első jeleitől alkalmazott sós vizes orrmosás mintegy két nappal volt képes lerövidíteni a gyógyulási időt.

