Az olcsó gyógymód náthára, amit évezredek óta ismerünk, mégsem alkalmazzuk

Amikor beköszönt a náthás szezon, sokan szeretnénk gyógyszerek nélkül kilábalni a betegségből, és nemcsak azért, mert minden alkalommal egy vagyont hagyunk a patikában, hanem mert a testünk öngyógyító mechanizmusait is jó, ha támogatjuk. Egy közönséges nátha különben sem igényel komolyabb gyógyszeres kezelést: jöhet a bodzatea, a méz, a citrom, a C-vitamin és a sok alvás. Na de az orröblítésről hallottatok már?
Az orröblítés pozitív hatásai
Az indiai ayurvédikus illetve az ókori görög és római orvoslásból eredő eljárás lényege, hogy átmossuk az orrunkat egy langyos, sós vizes oldattal:
- így tisztítva az orrjáratokat,
- kimosva a váladékot, megtapadt szennyeződéseket, vírusokat,
- adott esetben a pollent és allergéneket.
Az orröblítés összességében tisztítja az orrjáratokat, mérsékli a megfázásos tüneteket, erősíti a természetes védekezőképességet, és javítja a szaglást is- írja a Házipatika.
Hozzávalók az olcsó fiziológiás sóoldathoz:
- fél teáskanál nem jódozott só (adalékmentes)
- 2,5 dl desztillált, tisztított vagy előzőleg felforralt víz
- patikában, egyes bioboltokban kapható neti kancsó vagy orrmosó palack
Fontos:
Hogyan végezzük az orröblítést?
- Az első lépés a helyes fejtartás: hajolj a mosdókagyló fölé, nézz lefelé.
- Fordítsd a fejed oldalra úgy, hogy az egyik füled lefelé, a mosdó felé nézzen.
- Szájlégzés mellett helyezd az orrmosó palack csőrét a magasabban lévő orrlyukadba úgy, hogy finoman záródjon körülötte az orrnyílás,
- ezután döntsd meg a kannát vagy nyomd össze a palackot, hogy a víz folyamatos sugárban az orrodba befolyva az alul lévő orrlyukon keresztül kicsorogjon a mosdóba.
- Amikor a teljes vízmennyiség átfolyt rajta, fújd ki erősen az orrod!
Mikor ne alkalmazzuk az orröblítést:
- arc-, középfül-, vagy homloküreg gyulladásnál
- lázas állapotban
- fej- vagy koponyaműtétet követően
Egy 2024-es kutatás kimutatta, hogy 11 ezer résztvevőnél, a megfázás első jeleitől alkalmazott sós vizes orrmosás mintegy két nappal volt képes lerövidíteni a gyógyulási időt.