Az olasz szakácsok csak ezt a tésztafajtát veszik a szupermarketben, lássuk mire esküsznek

Nem minden tészta egyforma – ezt az olasz séfek jól tudják. A legtöbben csak egyetlen típusért nyúlnak a bolti polcon.

A száraztészta szinte minden háztartásban megtalálható, hiszen egyszerűen elkészíthető és hosszú eltarthatósággal bír. Ugyanakkor nem mindegy, milyet választunk a szupermarket polcáról: a profi olasz séfek szerint a különbséget nem csupán a márkanév adja, hanem az alapanyag minősége. Nézzük, milyen a jó bolti száraztészta!

Milyen az ideális száraztészta?

A New York-i Philip Guardione, aki több étteremlánc tulajdonosa, azt mondja: a jó minőségű száraztésztánál két összetevő elegendő – durum­búza és víz.

Ha a tésztánál hosszú, nehezen kiejthető összetevők szerepelnek az összetevők között, akkor nagy eséllyel nem a legjobb minőségű. Guardione szerint tehát az összetevők listáját érdemes figyelni: ha csak „durum ­búza liszt és víz” szerepel, akkor jó eséllyel prémium alapanyagot választottunk.

Hogyan érdemes elkészíteni?

Miután kiválasztottuk a minőségi tésztát, a séf javaslata szerint fontos, hogy a főzővizet bőségesen sózzuk, és csak akkor adjuk hozzá a tésztát, amikor forró, lobogóan forró a víz. Ez segít abban, hogy a tészta egyenletesen főjön és ne ragadjon le az edény aljára.

