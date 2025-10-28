Gasztro

2025.10.28.

Az olasz szakácsok csak ezt a tésztafajtát veszik a szupermarketben, lássuk mire esküsznek

Nosalty profilképe Nosalty

Nem minden tészta egyforma – ezt az olasz séfek jól tudják. A legtöbben csak egyetlen típusért nyúlnak a bolti polcon.

A száraztészta szinte minden háztartásban megtalálható, hiszen egyszerűen elkészíthető és hosszú eltarthatósággal bír. Ugyanakkor nem mindegy, milyet választunk a szupermarket polcáról: a profi olasz séfek szerint a különbséget nem csupán a márkanév adja, hanem az alapanyag minősége. Nézzük, milyen a jó bolti száraztészta!

Fussili főzés
Az olasz szakácsok csak ezt a tésztafajtát veszik a szupermarketben
Getty Images

Milyen az ideális száraztészta?

A New York-i Philip Guardione, aki több étteremlánc tulajdonosa, azt mondja: a jó minőségű száraztésztánál két összetevő elegendő – durum­búza és víz.

Ha a tésztánál hosszú, nehezen kiejthető összetevők szerepelnek az összetevők között, akkor nagy eséllyel nem a legjobb minőségű. Guardione szerint tehát az összetevők listáját érdemes figyelni: ha csak „durum ­búza liszt és víz” szerepel, akkor jó eséllyel prémium alapanyagot választottunk.

Hogyan érdemes elkészíteni?

Miután kiválasztottuk a minőségi tésztát, a séf javaslata szerint fontos, hogy a főzővizet bőségesen sózzuk, és csak akkor adjuk hozzá a tésztát, amikor forró, lobogóan forró a víz. Ez segít abban, hogy a tészta egyenletesen főjön és ne ragadjon le az edény aljára.

Forrásunk volt.

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

Araz libalakoma
Gasztro

6 kecsegtető gasztroesemény: Márton-napi programok, libahúsra vágyóknak

Aki libát nem eszik, egész évben éhezik, tartja a mondás, ami így, Márton naphoz közeledve egyre aktuálisabbá válik. Annak érdekében tehát, hogy egyetlen olvasónk se maradjon éhes, különösen nem azok, akik libahúsra vágynak, mutatunk hat Márton-napi gasztroprogramot, Budapesten és vidéken egyaránt, svédasztalostól kezdve az á la carte-on át az irodalmi beszélgetésig.

Kormos Lili

