Lerombolják a szocializmus egyik legsikeresebb magyar gyárát

A terület tulajdonosa megkezdte az annak idején sok száz család megélhetését biztosító Salgótarjáni Öblösüveggyár lebontását - egy korszak végleg véget ér.
A salgótarjáni öblösüveggyár annak idején különböző üvegpalackokat, üvegvázákat és poharakat, valamint kézifestett üvegtermékeket gyártott.
A bontás lehetőséget ad a jövőbeni fejlesztésekre
A mostani tulajdonosnak azonban az a célja mindezzel, hogy megnyílhasson az út az ide felvázolt fejlesztések előtt. Már beiktatásomat megelőzően, tavaly nyáron intenzív egyeztetéseket folytattunk annak érdekében, hogy hivatalba lépésemet követően az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – segítse ezt a folyamatot- mondta el a polgármester, Kreicsi Bálint.
Időközben a tervezett hasznosításnak megfelelően módosították a gyár övezeti besorolását, meghatározták a beépítési feltételeket, a kialakítandó zöldfelületeket, és parkolóhelyeket is kijelöltek az ingatlanon belül a létesítendő funkcióknak megfelelően - írja a Sokszínűvidék.
A gyár bontása sok helyi számára szomorú esemény, de mindenképpen történelmi jelentőségű változás.