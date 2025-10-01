Lerombolják a szocializmus egyik legsikeresebb magyar gyárát

A helyiek számára szomorú lépés, azonban a fejlődést nem lehet megállítani. Bontják az egykor rendkívül sikeres Salgótarjáni Öblösüveggyárat.

A terület tulajdonosa megkezdte az annak idején sok száz család megélhetését biztosító Salgótarjáni Öblösüveggyár lebontását - egy korszak végleg véget ér.

A Salgótarjáni Öblösüveggyár bejárata a Rákóczi út felől, 1982. Fortepan / Adományozó: Magyar Rendőr

A salgótarjáni öblösüveggyár annak idején különböző üvegpalackokat, üvegvázákat és poharakat, valamint kézifestett üvegtermékeket gyártott.

A bontás lehetőséget ad a jövőbeni fejlesztésekre

A mostani tulajdonosnak azonban az a célja mindezzel, hogy megnyílhasson az út az ide felvázolt fejlesztések előtt. Már beiktatásomat megelőzően, tavaly nyáron intenzív egyeztetéseket folytattunk annak érdekében, hogy hivatalba lépésemet követően az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – segítse ezt a folyamatot - mondta el a polgármester, Kreicsi Bálint.

Időközben a tervezett hasznosításnak megfelelően módosították a gyár övezeti besorolását, meghatározták a beépítési feltételeket, a kialakítandó zöldfelületeket, és parkolóhelyeket is kijelöltek az ingatlanon belül a létesítendő funkcióknak megfelelően - írja a Sokszínűvidék.

Munka az üveggyárban, 1950. Fortepan / Adományozó: Magyar Rendőr

A gyár bontása sok helyi számára szomorú esemény, de mindenképpen történelmi jelentőségű változás.

A Salgótarjáni Öblösüveggyár története: A gyár 1893 óta működik, az 1930-as évek végén az ország legkorszerűbb üveggyárai közé tartozott. 1948-ban államosították. A '70–'80-as években élte a fénykorát, több ezer ember dolgozott itt, és a világ minden tájára exportáltak kézi és gépi gyártású üvegeket. Később a változó piac miatt a gyártás hanyatlani kezdett, 2006-ban pedig felszámolták a gyár működését.

Forrásunk volt.