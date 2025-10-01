Család

2025.10.01.

Lerombolják a szocializmus egyik legsikeresebb magyar gyárát

Nosalty profilképe Nosalty

A helyiek számára szomorú lépés, azonban a fejlődést nem lehet megállítani. Bontják az egykor rendkívül sikeres Salgótarjáni Öblösüveggyárat.

A terület tulajdonosa megkezdte az annak idején sok száz család megélhetését biztosító Salgótarjáni Öblösüveggyár lebontását - egy korszak végleg véget ér.

 A Salgótarjáni Öblösüveggyár bejárata a Rákóczi út felől, 1982.
Fortepan / Adományozó: Magyar Rendőr

A salgótarjáni öblösüveggyár annak idején különböző üvegpalackokat, üvegvázákat és poharakat, valamint kézifestett üvegtermékeket gyártott.

A bontás lehetőséget ad a jövőbeni fejlesztésekre

A mostani tulajdonosnak azonban az a célja mindezzel, hogy megnyílhasson az út az ide felvázolt fejlesztések előtt. Már beiktatásomat megelőzően, tavaly nyáron intenzív egyeztetéseket folytattunk annak érdekében, hogy hivatalba lépésemet követően az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – segítse ezt a folyamatot

- mondta el a polgármester, Kreicsi Bálint.

Időközben a tervezett hasznosításnak megfelelően módosították a gyár övezeti besorolását, meghatározták a beépítési feltételeket, a kialakítandó zöldfelületeket, és parkolóhelyeket is kijelöltek az ingatlanon belül a létesítendő funkcióknak megfelelően - írja a Sokszínűvidék.

Munka az üveggyárban, 1950.
Fortepan / Adományozó: Magyar Rendőr

A gyár bontása sok helyi számára szomorú esemény, de mindenképpen történelmi jelentőségű változás.

A Salgótarjáni Öblösüveggyár története:

A gyár 1893 óta működik, az 1930-as évek végén az ország legkorszerűbb üveggyárai közé tartozott. 1948-ban államosították. A '70–'80-as években élte a fénykorát, több ezer ember dolgozott itt, és a világ minden tájára exportáltak kézi és gépi gyártású üvegeket. Később a változó piac miatt a gyártás hanyatlani kezdett, 2006-ban pedig felszámolták a gyár működését.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...

pizzakülönlegességek

Császári karfiolpizza

Ezt a pizzát akkor találtam ki, amikor szerettem volna a karfiolt kicsit izgalmasabban asztalra tenni. A pirult császárszalonna és a krémesen puhára sült karfiol olyan jóra sikeredett, hogy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

zsido-tojas
tojáskrém

Zsidó tojás

Ahogy titkon reméltem, a karácsonyfa alatt ott lapult Fűszeres Eszter szakácskönyve:-). Elsőként ezt a lengyel tojásnak is nevezett krémet készítettem el belőle. Eszter ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept