Nosalty-kvíz – Felismered ezeket a retró süteményeket fekete-fehéren?

Elhoztuk az elmúlt évtizedek legismertebb édességeit – de most csavartunk egyet a dolgon: fekete-fehér képekről kell felismerned a retró süteményeket! Vajon hányat találsz el első ránézésre?

Szereted az édességeket, és jó érzés visszaemlékezni a gyerekkor ízeire? Akkor készülj, mert most egy különleges Nosalty-kvízzel várunk: fekete-fehér képekről kell felismerned a retró süteményeket!

Ebben a játékban nem elég csak tudni a sütemények nevét — megmutatjuk a klasszikus édességeket régi, színtelen fotókon, és neked kell kitalálni, melyik süteményről van szó. Akadnak köztük ikonikus darabok, amiket legutoljára a nagyi konyhájában ettél, és olyanok is, amikről csak homályos emlékeid vannak.

Nosalty-kvíz – Felismered ezeket a retró édességeket fekete-fehéren?

Készen állsz egy időutazásra, ahol nem a színek, hanem a formák és részletek visznek vissza a múltba? Nézd meg a fekete-fehér fotókat, tedd próbára a gasztronómiai memóriádat, és derítsd ki, hány retró édességet ismersz fel elsőre!

Kattints a képre, és játssz velünk!