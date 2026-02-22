Család

2026.02.22.

Nosalty-kvíz – Felismered ezeket a retró süteményeket fekete-fehéren?

Nosalty profilképe Nosalty

Elhoztuk az elmúlt évtizedek legismertebb édességeit – de most csavartunk egyet a dolgon: fekete-fehér képekről kell felismerned a retró süteményeket! Vajon hányat találsz el első ránézésre?

Szereted az édességeket, és jó érzés visszaemlékezni a gyerekkor ízeire? Akkor készülj, mert most egy különleges Nosalty-kvízzel várunk: fekete-fehér képekről kell felismerned a retró süteményeket!

Ebben a játékban nem elég csak tudni a sütemények nevét — megmutatjuk a klasszikus édességeket régi, színtelen fotókon, és neked kell kitalálni, melyik süteményről van szó. Akadnak köztük ikonikus darabok, amiket legutoljára a nagyi konyhájában ettél, és olyanok is, amikről csak homályos emlékeid vannak.

Hatlapos sütemény
Nosalty-kvíz – Felismered ezeket a retró édességeket fekete-fehéren?

Készen állsz egy időutazásra, ahol nem a színek, hanem a formák és részletek visznek vissza a múltba? Nézd meg a fekete-fehér fotókat, tedd próbára a gasztronómiai memóriádat, és derítsd ki, hány retró édességet ismersz fel elsőre!

Kattints a képre, és játssz velünk!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

csoki szelet magokkal
Család

Itt a tökéletes téli édes nassolnivaló – Ezekkel készítsd el...

Amikor kint fagy és esik az ón, korán sötétedik, és legszívesebben bekuckóznánk egy takaró alá, ösztönösen nyúlunk valami édeshez. A csoki dióval nemcsak lelki vigasztaló, ha jó minőségű és mértékkel fogyasztjuk, meglepően sokat tehetünk vele az immunrendszerünkért és a szívünkért is.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept