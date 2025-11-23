Nosalty-kvíz: Te tudod, hogyan írjuk helyesen ezeknek az édességeknek a nevét?

Ma már szerencsére nem kell külföldre utaznunk, ha francia, spanyol vagy épp olasz édességekre fáj a fogunk, hiszen Magyarországon is számtalan étteremben és cukrászdában készítik ezeket, méghozzá mennyei módon. A külföldi konyhák sztárjait így képről valószínűleg senkinek sem kell bemutatnunk, de vajon a nevükkel, pontosabban azok helyesírásával tisztában vagy? Bár kézenfekvőnek tűnhetnek a válaszok, igencsak trükkös lehet, hogyan kell leírni ezeknek a külföldi édességeknek a nevét.

Teszteld tudásod, indítsd a kvízt!