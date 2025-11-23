Család

2025.11.23.

Nosalty-kvíz: Te tudod, hogyan írjuk helyesen ezeknek az édességeknek a nevét?

Nosalty profilképe Nosalty

Enni imádod, de vajon le tudod-e írni helyesen? Teszteld magad, hogy kiderüljön, tudod-e pontosan, hogyan írják ezeknek a népszerű édességeknek a nevét.

Ma már szerencsére nem kell külföldre utaznunk, ha francia, spanyol vagy épp olasz édességekre fáj a fogunk, hiszen Magyarországon is számtalan étteremben és cukrászdában készítik ezeket, méghozzá mennyei módon. A külföldi konyhák sztárjait így képről valószínűleg senkinek sem kell bemutatnunk, de vajon a nevükkel, pontosabban azok helyesírásával tisztában vagy? Bár kézenfekvőnek tűnhetnek a válaszok, igencsak trükkös lehet, hogyan kell leírni ezeknek a külföldi édességeknek a nevét.

Teszteld tudásod, indítsd a kvízt!

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept