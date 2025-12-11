Ez a menü várta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót: gombalevest és nagy rombuszhalat is feltálaltak

Egészen a díjátadóig nem lehetett tudni, milyen ételeket szolgálnak majd fel a Nobel-gálán. Szigorúan titkos volt minden részlet az este ételeivel kapcsolatban, pedig egy 1300 fős vacsora esetében nem lehetett könnyű mindezt eltitkolni. Idén „erdei menü" került tálalásra, többek közt Krasznahorkai László tiszteletére.

Amit tudni lehetett előre a Nobel-gála vacsoráját illetően, az a séfek neve volt. Egészen pontosan Tommy Myllymäki és Pi Le, Svédország két ismert és népszerű alkotója felelt az ételekért, a desszertekkel pedig ismét Frida Bäckét bízták meg. Arról viszont, hogy pontosan mit is szolgáltak fel, ez idáig semmit nem tudunk.

Ez a menü várta a Nobel-díjasokat: gombalevest és nagy rombuszhalat is feltálaltak Pascal Le Segretain/Getty Images

Idén erdős vonulat volt a tematika az idei Nobel-gálán, így gombák és bogyós gyümölcsök is belekerültek több fogásba. 2023 után pedig ismét magyar díjazottra lehetünk büszkék, ugyanis Krasznahorkai László is átvehette irodalmi Nobel-díját.

Előétel

A vargányával készült gombaleveshez egy svéd különlegességet kínáltak: tenyésztett svéd gombákból készült sűrű „salátát”, amelynek fő összetevői az aromás gombák mellett az Almnas Tegel sajt, a gyömbérolaj és a fekete téli szarvasgomba voltak. Ez a svéd sajtféleség rendszeresen szerepel a Nobel-menükben.

A fogáshoz vargányakivonattal ízesített ropogóst és szarvasgombás vajat is tálaltak.

Ennek az előételnek bizonyos elemei, bár nem pontosan ilyen formában, a séfpáros éttermének kóstolómenüjében is megtalálhatók. Az említett sajt nyers tehéntejből készül, egyéves érlelésű, és jellegzetesen gyümölcsös, diós, valamint karamelles aromákat hordoz.

Főétel

A nagy rombuszhalat Szent Jakab-kagylóval és aranybarnás tengeri algával töltötték meg, majd sült zellerrel és lestyánnal glasszírozták. A vajban főtt burgonyát szerecsendióval ízesítették fehér, édeskés hagymával, majd az egészet vajas, fermentált birs–Ingrid Marie almamártás koronázta meg.

Desszert

A Bourbon vaníliával készült túróflant (sült krém) barnavajas piskótával tálalták, a tetején írós karamellel, ropogós hajdinával és zabbal. Ehhez vadmálnaconsommé társult zsenge borókabogyókkal.

Címlapkép: Pascal Le Segretain/Getty Images

