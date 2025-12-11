Ez a menü várta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót: gombalevest és nagy rombuszhalat is feltálaltak

Amit tudni lehetett előre a Nobel-gála vacsoráját illetően, az a séfek neve volt. Egészen pontosan Tommy Myllymäki és Pi Le, Svédország két ismert és népszerű alkotója felelt az ételekért, a desszertekkel pedig ismét Frida Bäckét bízták meg. Arról viszont, hogy pontosan mit is szolgáltak fel, ez idáig semmit nem tudunk.
Idén erdős vonulat volt a tematika az idei Nobel-gálán, így gombák és bogyós gyümölcsök is belekerültek több fogásba. 2023 után pedig ismét magyar díjazottra lehetünk büszkék, ugyanis Krasznahorkai László is átvehette irodalmi Nobel-díját.
Előétel
A vargányával készült gombaleveshez egy svéd különlegességet kínáltak: tenyésztett svéd gombákból készült sűrű „salátát”, amelynek fő összetevői az aromás gombák mellett az Almnas Tegel sajt, a gyömbérolaj és a fekete téli szarvasgomba voltak. Ez a svéd sajtféleség rendszeresen szerepel a Nobel-menükben.
A fogáshoz vargányakivonattal ízesített ropogóst és szarvasgombás vajat is tálaltak.
Ennek az előételnek bizonyos elemei, bár nem pontosan ilyen formában, a séfpáros éttermének kóstolómenüjében is megtalálhatók. Az említett sajt nyers tehéntejből készül, egyéves érlelésű, és jellegzetesen gyümölcsös, diós, valamint karamelles aromákat hordoz.
Főétel
A nagy rombuszhalat Szent Jakab-kagylóval és aranybarnás tengeri algával töltötték meg, majd sült zellerrel és lestyánnal glasszírozták. A vajban főtt burgonyát szerecsendióval ízesítették fehér, édeskés hagymával, majd az egészet vajas, fermentált birs–Ingrid Marie almamártás koronázta meg.
Desszert
A Bourbon vaníliával készült túróflant (sült krém) barnavajas piskótával tálalták, a tetején írós karamellel, ropogós hajdinával és zabbal. Ehhez vadmálnaconsommé társult zsenge borókabogyókkal.
Címlapkép: Pascal Le Segretain/Getty Images