Szülők figyelem! Népszerű Nestlé bébiételt hívtak vissza

A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel

Kiszerelés: 2x200 ml

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

Tétel azonosító: L51630742F2

Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

