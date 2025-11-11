Gasztro

2025.11.11.

Szülők figyelem! Népszerű Nestlé bébiételt hívtak vissza

A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Nestlé bébiétel
Szülők figyelem! Népszerű Nestlé bébiételt hívtak vissza
Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel
  • Kiszerelés: 2x200 ml
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
  • Tétel azonosító: L51630742F2
  • Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Forrásunk volt.

