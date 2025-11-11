Szülők figyelem! Népszerű Nestlé bébiételt hívtak vissza

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel
- Kiszerelés: 2x200 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L51630742F2
- Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.