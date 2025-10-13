Vásárlás

Elképesztő, hogy itt élelmiszert gyártottak: sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih

Elképesztő állapotok uralkodtak egy sütőipari üzemben Tisztavasváron – lecsapott a Nébih.

Elborzasztó nézni azokat a felvételeket, amelyeket egy tiszavasvári sütőipari üzemben készültek – hihetetlen belegondolni, hogy itt élelmiszert állítottak elő. Szerencsére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) most azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt – olvasható a Nébih oldalán.

A Nébih tájékoztatás alapján az ellenőrzés során az üzem több helyiségében sérült és szennyezett padozatot, valamint pókhálós, piszkos falakat és berendezéseket találtak. 

Az ablakoknál számottevő mennyiségű rovartetem gyűlt fel, az előállító helyiségek falairól és mennyezetéről a festék több helyen levált.

Mindezek mellett a hatóság munkatársai azt is megállapították, hogy az üzemnél hiányosan vezették a gyártási- és nyomon követési dokumentációkat.

Az ellenőrzés nyomán a Nébih 20 tételt, vagyis összesen 207,2 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőség-megőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnal a forgalomból és vett hatósági zár alá.

Ezen felül visszahívták a forgalomból azokat a még megfelelő fogyaszthatósági- vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszereket, amelyeket szeptember 24-e előtt gyártottak.

Miután az egységben gondoskodtak az élelmiszerhigiéniai és az élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavításáról, a Nébih helyszíni szemléjét követően, az üzem folytathatta a tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van – derült ki a hatóság tájékoztatásából.

