Ebben a városban tilos este 8 után chipset venni: a döntés oka meglepett minket

Furcsa szabályozást vezettek be egy német nagyvárosban: este 8 után tilos chipset venni, este 10 után pedig sört se vásárolhatnak a lakók.

München egyetemi városnegyedében szigorú szabályozást vezettek be: este 8 után nem adhatnak el chipset a késői nyitvatartású boltok.

Chipsek
Ebben a városban tilos este 8 után chipset venni: a döntésnek megdöbbentő oka van

A szabályozás oka, hogy a környéken élők sokat panaszkodtak a késő esti zajra, a szemetelésre és az alkoholfogyasztással járó rendbontásra.

A Maximilian Egyetem környékét nyüzsgő éjszakai élet jellemzi az éttermek és bárok miatt. A helyi tulajdonosokat azonban rosszul érinti az újonnan bevezetett szabályozás:

A legtöbb eladásom este 10 óra után történik. Amikor a többi bolt már bezárt, akkor indul be igazán az üzletem

mondta egyikőjük.

A kerületi közigazgatási hivatal szerint nem egészen új keletű rendelkezésről van szó, hiszen korábban is voltak már törekvések arra vonatkozóan, hogy a lakosságot az egészséges életmód felé terelgessék, mellőzve a késő esti nassolást.

Bajorországban minden boltnak be kell zárnia este 8-kor, kivéve azoknak, melyek kocsmaként is üzemelnek, és palackozott sört, alkoholmentes italokat, dohányárut és édességeket is kínálnak.

