Életmód

2026.02.22.

Így használd helyesen a mosóparfümöt, ha frissen illatozó ruhákat szeretnél

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A mosóparfümök egyre népszerűbbek, de csak akkor működnek igazán jól, ha megfelelően adagoljuk és a helyére öntjük őket. Mutatjuk, miben mások, mint az öblítők, és hogyan hozhatod ki belőlük a legtöbbet.

A mosóparfüm – vagy illatfokozó – kifejezetten arra készült, hogy intenzív, hosszan tartó illatot adjon a frissen mosott ruháknak. Míg az öblítő a puhaságról és a statikusság csökkentéséről gondoskodik, a mosóparfüm kizárólag az illatosításra fókuszál. A legújabb formulák mikrogyöngyöket és illóolajokat tartalmaznak, amelyek hideg és rövid mosási programon is hatékonyan működnek.

Egy adag tiszta ruha egy nő kezében
Mosóparfüm: így használd helyesen, ha frissen illatozó ruhákat szeretnél

Mosóparfüm vagy öblítő? Nem ugyanaz!

Sokan használják felváltva a két terméket, pedig eltérő feladatot látnak el:

  • Öblítő: az öblítő puhítja a ruhákat, csökkenti a statikusságot, emellett enyhe illatot ad.
  • Mosóparfüm: nem puhít, viszont sokkal tartósabb és intenzívebb illatot biztosít.

Az új generációs termékek már kombinálva is elérhetők, így a két hatás egyszerre élvezhető.

Hova kell önteni és mennyit használjunk?

A megfelelő helyre töltött mosóparfüm sokkal hatékonyabban dolgozik.

Így adagold helyesen:

  • Mindig az öblítőrekeszbe öntsd, közvetlenül az öblítőre.
  • Fél kupak (kb. 23 ml) már kellemes frissességet ad.
  • Erősebb illathoz használhatsz egy teljes kupakot.
  • Ezután a szokásos programot indítsd el – a mosóparfüm a vízzel együtt fokozatosan fejti ki a hatását.

A modern illatfokozók előnye, hogy nemhagynak lerakódást a ruhán, még hideg mosásnál sem.

Mi teszi különlegessé a legújabb mosóparfümöket?

A fejlettebb mikrokapszulás technológia miatt az illat fokozatosan szabadul fel viselés közben. A különböző illatváltozatok – például friss, virágos vagy gyümölcsös tónusok – hosszabb ideig érezhetők, és energiatakarékos mosási programokkal is hatékonyak.

Gyakori hibák, amit sokan elkövetnek

  • Túl sokat használnak: a több nem mindig jobb; a túl adagolás túl erős illatot eredményezhet.
  • Rossz rekeszbe öntik: ha a mosószer-adagolóba kerül, nem fejti ki megfelelően a hatását.
  • Nem nézik a ruhacímkét: egyes érzékeny anyagok különleges bánásmódot igényelnek.
  • Öblítő helyett használják: a mosóparfüm nem helyettesíti az öblítőt, csak kiegészíti azt.

Tippek a hosszan illatos ruhákért

  • A mosás befejezése után minél előbb vedd ki a ruhákat, így nem dohosodnak be.
  • Szárítógép előtt rázd ki a textileket, így jobban átjárja őket a levegő.
  • Tárold őket szekrényben vagy gardróbban, ne nyitott helyen.
  • Kísérletezz az adagolással.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

csoki szelet magokkal
Család

Itt a tökéletes téli édes nassolnivaló – Ezekkel készítsd el...

Amikor kint fagy és esik az ón, korán sötétedik, és legszívesebben bekuckóznánk egy takaró alá, ösztönösen nyúlunk valami édeshez. A csoki dióval nemcsak lelki vigasztaló, ha jó minőségű és mértékkel fogyasztjuk, meglepően sokat tehetünk vele az immunrendszerünkért és a szívünkért is.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept