Franciás menüsor osztrák édességgel megfejelve. Pazar hármasfogat!
Mit főzzek ma? Francia hagymaleves, francia lecsós halfilé és (majdnem eredeti) bécsi Sacher torta vár
Ünnepélyes hangulatot varázsolunk egy mezei hétköznapra!
A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...
Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...
Az édesburgonyát évek óta a “hagyományos” burgonya egészséges alternatívájaként emlegetik, de vajon van ennek valóságalapja, vagy csak ügyes marketing áll a jelenség hátterében?Szász Nóra
A levenduláról nem lehet elég szót ejteni, éppen ezért folytatjuk is, és most arról írunk, mit tegyél meg vele még kora ősszel, hogy jövőre szebb legyen, mint idén volt.Nosalty
Egy egészen egyszerű, de annál élvezhetőbb menüsorral készültünk mára: élvezzétek a Közel-Kelet padlizsánkrémjét friss házi pitával, aminek elkészítése nem is lehetne egyszerűbb, ezt pedig koronázzátok meg egy isteni jegeskávéval.
Biztos számtalanszor eszedbe jutott már, jót vagy épp rosszat teszel a mosogatóddal, ha főzés után beleborítod a forró vizet. Itt a vízvezeték-szerelő válasza, talán meglep!
A mandulaolaj évtizedek óta a bőrápolás egyik alappillére, sok másik természetes olaj mellett: hidratál, nyugtat, segít a ráncok és a szem alatti karikák ellen, ráadásul nem is túl drága.
Ezt a paprikás padlizsánkrémet marokkóban szinte bármilyen étteremben megkóstolhatjuk és csalódni sosem fogunk. Berber neve ⵣⴰⵄⵍⵓⴽ , arabul pedig زعلوك , és bár sokféle ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...