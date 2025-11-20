Vigyázat! Műanyagdarabok kerülhettek a Milka kedvelt táblás csokijába

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100g táblás csokoládé termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyag darabok) lehetséges előfordulása miatt.
A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milka Caramel
Kiszerelés: 100g
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252133
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252141
Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
A termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Az alábbi kép illusztráció.
Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images