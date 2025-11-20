Vigyázat! Műanyagdarabok kerülhettek a Milka kedvelt táblás csokijába

A Milka egyik ismert táblás csokoládéjával adódott probléma, a hatóság arra kéri a vásárlókat, ne fogyasszák el.

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100g táblás csokoládé termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyag darabok) lehetséges előfordulása miatt.

A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milka Caramel

Kiszerelés: 100g

Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.

Tétel azonosító: OSV1252133

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

A termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

