Meghan Markle új bejelentése felkavarta a rajongókat – Vegyes fogadtatás után jön az újabb évad?

Meghan Markle (huspsz, Sussex) egy új előzetessel jelentette be, hogy még augusztusban megérkezik Szeretettel: Meghan című életmód sorozatának második évada.

Habár a Szeretettel: Meghan első évada nem aratott épp osztatlan sikert, A Netflix már márciusban bejelentette a folytatást. Kedden pedig az első előzetes is megérkezett a második évadhoz, amely augusztus végétől lesz elérhető a Netflix-en. A recept maradt a régi, vagyis Meghan az Y generációs Martha Stewartként az ál kaliforniai otthonukban (a sorozatot egy bérelt házban vették fel) látja vendégül híres ismerőseit, hogy közösen főzőcskézzenek és nevetgéljenek.

Még augusztusban megérkezik Meghan Markle sorozatának második évada Fotó: Netflix

Mindezt azután, hogy júliusban kiderült, a Netflix felbontotta a királyi pár eredeti, 100 millió dolláros szerződését, és a források szerint egy lényegesen kisebb összegre szóló megállapodással váltott fel (a Netflix-nek ez nem jelent kockázatot, miközben egyik fél hírnevét sem éri akkora kár).

Ennek ellenére kedden maga Markle osztotta meg Instagram oldalán az új előzetest, az alábbi kísérőszöveggel:

A legjobb pillanatokat meg kell osztani ✨A Szeretettel: Meghan augusztus 26-án visszatér a @netflix-re.

A Pamela Anderson műsorára kísértetiesen hasonlító széria folytatását még az első évad márciusi premierje előtt forgatták, ráadásul mindkét évadnak Michael Steed volt a rendezője, Meghan Markle pedig a producere, így arra nem számíthatunk, hogy a kritikák nyomán változtattak volna valamit a produkción.

A Bobby Day „Rockin' Robin” című dalára készült előzetes némi bepillantást enged az új epizódok hangulatába, láthatjuk, ahogy Markle ezúttal kenyeret süt, sajtot majszol, szappant önt és kerámiákat készít. „Imádom az együtt töltött időt… és azt, hogy új módokat találok arra, hogy megmutassam az embereknek, törődöm velük” – mondja a házigazda a hangalámondásban. A második évadban olyan hírességek, séfek és influencerek csatlakoznak Meghanhoz a konyhában, mint Chrissy Teigen, Christina Tosi, Clare Smyth, Daniel Martin, David Chang, Heather Dorak, Jamie Kern Lima, Jay Shetty, José Andrés, Radhi Devlukia, Samin Nosrat és Tan France. Harry ugyan nem jelenik meg az előzetesben, de a neve elhangzik, amikor Markle elárulja, hogy férje nem szereti a homárt.

Az ehető virág a tortán, hogy kiderült, decemberben debütál a sorozat ünnepi különkiadása, a With Love, Meghan: Holiday Celebration.

„Idén decemberben csatlakozz Meghanhez Montecitóban egy varázslatos ünnepségre. Barátok és családtagok együtt díszítik fel a tereket, ünnepi lakomát főznek, ajándékokat készítenek és sokat nevetnek – egyszerű, otthon is könnyen követhető útmutatásokkal” – áll a hivatalos közleményben.

Címlapkép: Photo by Jemal Countess/Getty Images for TIME

