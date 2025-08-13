Életmód

2025.08.13.

Meghan Markle új bejelentése felkavarta a rajongókat – Vegyes fogadtatás után jön az újabb évad?

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Meghan Markle (huspsz, Sussex) egy új előzetessel jelentette be, hogy még augusztusban megérkezik Szeretettel: Meghan című életmód sorozatának második évada.

Habár a Szeretettel: Meghan első évada nem aratott épp osztatlan sikert, A Netflix már márciusban bejelentette a folytatást. Kedden pedig az első előzetes is megérkezett a második évadhoz, amely augusztus végétől lesz elérhető a Netflix-en. A recept maradt a régi, vagyis Meghan az Y generációs Martha Stewartként az ál kaliforniai otthonukban (a sorozatot egy bérelt házban vették fel) látja vendégül híres ismerőseit, hogy közösen főzőcskézzenek és nevetgéljenek.

Meghan Markle
Még augusztusban megérkezik Meghan Markle sorozatának második évada
Fotó: Netflix

Mindezt azután, hogy júliusban kiderült, a Netflix felbontotta a királyi pár eredeti, 100 millió dolláros szerződését, és a források szerint egy lényegesen kisebb összegre szóló megállapodással váltott fel (a Netflix-nek ez nem jelent kockázatot, miközben egyik fél hírnevét sem éri akkora kár).

Ennek ellenére kedden maga Markle osztotta meg Instagram oldalán az új előzetest, az alábbi kísérőszöveggel:

A legjobb pillanatokat meg kell osztani ✨A Szeretettel: Meghan augusztus 26-án visszatér a @netflix-re.

A Pamela Anderson műsorára kísértetiesen hasonlító széria folytatását még az első évad márciusi premierje előtt forgatták, ráadásul mindkét évadnak Michael Steed volt a rendezője, Meghan Markle pedig a producere, így arra nem számíthatunk, hogy a kritikák nyomán változtattak volna valamit a produkción.

A Bobby Day „Rockin' Robin” című dalára készült előzetes némi bepillantást enged az új epizódok hangulatába, láthatjuk, ahogy Markle ezúttal kenyeret süt, sajtot majszol, szappant önt és kerámiákat készít. „Imádom az együtt töltött időt… és azt, hogy új módokat találok arra, hogy megmutassam az embereknek, törődöm velük” – mondja a házigazda a hangalámondásban. A második évadban olyan hírességek, séfek és influencerek csatlakoznak Meghanhoz a konyhában, mint Chrissy Teigen, Christina Tosi, Clare Smyth, Daniel Martin, David Chang, Heather Dorak, Jamie Kern Lima, Jay Shetty, José Andrés, Radhi Devlukia, Samin Nosrat és Tan France. Harry ugyan nem jelenik meg az előzetesben, de a neve elhangzik, amikor Markle elárulja, hogy férje nem szereti a homárt.

Az ehető virág a tortán, hogy kiderült, decemberben debütál a sorozat ünnepi különkiadása, a With Love, Meghan: Holiday Celebration.

Az ehető virág a tortán, hogy kiderült, decemberben debütál a sorozat ünnepi különkiadása, a With Love, Meghan: Holiday Celebration.

„Idén decemberben csatlakozz Meghanhez Montecitóban egy varázslatos ünnepségre. Barátok és családtagok együtt díszítik fel a tereket, ünnepi lakomát főznek, ajándékokat készítenek és sokat nevetnek – egyszerű, otthon is könnyen követhető útmutatásokkal” – áll a hivatalos közleményben.

Címlapkép: Photo by Jemal Countess/Getty Images for TIME

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Legújabb receptek

sült tarja

Omlós fűszeres sertéssült

A fűszereket egyben beleteszem a kávédarálóba, és úgy szoktam ledarálni. Ha jól készítjük, és nem szárad ki, vagyis fokozatosan adjuk hozzá a vizet, akkor nagyon finom, omlós hús a ...

kakaós süti

Gyümölcsös-kakaós kocka olcsón

Még lányom küldte el nekem ezt a könnyű, légies kakaós kocka receptet. Bármilyen szezonális gyümölccsel készíthető, én apró szilvát tettem a tetejére. Nagyon finom lett, és ez egy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept