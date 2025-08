Az első előzetes óta többen is felvetették, hogy a sussexi hercegné új főzőműsora erősen hajaz Pamela Anderson korábban bejelentett produkciójára. A Baywatch egykori sztárja eddig hallgatott az ügyben – most viszont először szólalt meg.

A nézők egy része szerint Meghan Markle „Szeretettel, Meghan” című műsorának koncepciója feltűnően hasonlít Pamela Anderson „Cooking with Love” című produkciójához.

Pamela Anderson reagált: valóban az ő főzőműsorát másolta Meghan Markle? Aeon/GC Images

Az egyezés nemcsak a címekben, hanem a műsor alapötletében is tetten érhető: mindkettőben híres séfek segítenek a műsorvezetőnek elsajátítani a főzés és a vendéglátás fortélyait, majd barátokat ültetnek az asztalhoz egy közös étkezésre. A hasonlóságokat tovább erősítette, hogy az előzetesekben több mondat is szinte szó szerint megegyezett.

A Watch What Happens Live With Andy Cohen című műsorban a műsorvezető rákérdezett Andersonnál:

Egy egytől tízig terjedő skálán mennyire gondoltad úgy, hogy Meghan a te műsorodat koppintotta le?

A színésznő röviden felelt: „Egyes. Nem gondoltam így."

Amikor a műsorvezető újra rákérdezett, biztos-e ebben, Anderson így válaszolt:

Nem. Nem igazán néztem a műsort, de nem én találtam fel a főzőműsorokat. Ő csak a maga dolgát csinálja.

Pamela Anderson jelenleg a Csupasz pisztoly című film új részét népszerűsíti, amelyben Liam Neesonnal játszik együtt.

