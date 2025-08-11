Pamela Anderson meglepő gasztroprojekttel rukkolt elő, ami nemcsak egy családi örökség modern újraértelmezése

Pamela Anderson limitált kiadású, pikáns „Pamela’s Pickles” nevű savanyúságával rukkol elő - és nem akárhonnan jön az ötlet.

Életre kelt egy családi hagyomány, amit Pamela Anderson nagynénje, Vie néni ihletett, aki Vancouver-szigeten számos mustár- és savanyúság díjat nyert. "Ez teljesen hivatalos!" – meséli nevetve Anderson a termékek bevezetése kapcsán az Elle Decornak. A recept alapja nagynénje hagyományos, kapros–mustáros–fokhagymás savanyúságát idézi, amit Anderson őrült módon felturbózott rózsaszirmokkal, rózsaborssal, guajillo chilivel és füstölt tengeri sóval.

Rózsák a savanyúságban - miért ne?

A különleges, “rózsás” csavar nem véletlen – „a rózsák mindent jobbá tesznek” – vallja az egykori Baywatch-sztár. A Pamela’s Pickles a Los Angeles-i Flamingo Estate márkával közös, limitált kiadású, tőle megszokott játékos és növényi alapú stílusban készült. Egy befőttes üveg ára 35 USD, ráadásul a bevétel 100%-a egy Pamela számára kedves állatvédő szervezetnek, a California Wildlife Centernek megy.

Pamela Anderson szárított rózsaszirmokat ad nagynénje kapros savanyúságreceptjéhez. Hugh Davison

A tradíció él, csak újragondolta

„Nagynénémmel szinte minden évben savanyítottunk, lekvároztunk, mustárt készítettünk” – meséli Anderson, akinek a savanyúság szinte a DNS-ében él. A most elérhető termékek Pamela szerint csak a kezdetet jelentik; tervei között szerepel vegán kimchi, retek­savanyúság és házi beauty termékek bevezetése is.

Az egykori hollywoodi sztár új életet kezdett: visszaköltözött Kaliforniából gyermekkorának helyszínére, a Vancouver-szigetre. A májusban bemutatott Pamela édenkertje epizódjaiban a hollywoodi ikon sorra rácáfol a személyéről kialakult közhiedelemre.