Otthon

2025.11.05.

5 gyakori hiba, ami akár meg is betegíthet, amikor több napra előre főzöl

Nosalty profilképe Nosalty

A meal prep valóban megkönnyíti a mindennapokat, hiszen időt spórolunk vele, és tudatosabban étkezhetünk. Ha azonban nem figyelünk a konyhai szabályokra, az előre elkészített fogások több kárt okozhatnak, mint hasznot.

A meal prep kiváló módja lehet annak, hogy időt és energiát spóroljunk, és tudatosabban étkezzünk. Az ételek előkészítése illetve az előre főzés fontos stratégiává vált sokak körében, akiknek így nem kell mindennap főzniük másnapra: egy ráérős este vagy hétvégén egész hétre előre el tudják készíteni a heti menüjüket. Ugyanakkor Real Simple cikke hangsúlyozza, hogy a nem megfelelően átgondolt meal prep sok problémát okozhat, ha elhanyagoljuk az alapvető élelmiszer-biztonsági szabályokat.

Kattints a képre, hogy megtudd, mire kell figyelned az ételek előkészítése során!

5 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

húsleves

Aranyló tyúkhúsleves

Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé ...

mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

bejgli

Ünnepi bejgli

Az örök karácsonyi kérdés: házi legyen a bejgli vagy bolti? Aki kipróbálja ezt a receptet, hamar rájön majd, hogy a bejgli igenis otthon készítve a legfinomabb. Az elkészítésbe ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Repülő
Életmód

Az EVA AIR bemutatja új Premium Economy osztályát a Bécs–Taipei...

2025. november 3-tól az EVA AIR utasai teljesen új élményben részesülhetnek a Bécs–Taipei közvetlen járatokon: a légitársaság Boeing 787-9 repülőgépein debütál az új Premium Economy kabin, amely a kényelmet, a térkínálatot és a modern fedélzeti szolgáltatásokat ötvözi az Economy és a Business osztály közötti tökéletes átmenetként.

Nosalty

További cikkek

szalonnás savanyú káposzta
Életmód

Ezt keverd a savanyú káposztához, hogy sokkal finomabb legyen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept