Magyarországra jöttem: Kínai pörkölt Budapesten – Boen gyerekként érkezett hazánkba, most megmutatta, mit főz otthon

Újraindítjuk portrésorozatunkat, amelyben olyan civileket mutatunk be, akik nem itt születtek, de ilyen-olyan okból mégis Magyarországot választották otthonuknak. Ezúttal Lu Boen mesélt magáról és arról, milyen itt élni, közben pedig egy mennyi kínai „pörköltet" is készített nekünk.

Lu Boen, a 101 éttermek tulajdonosa, még a '90-es években, gyerekkorában jött Magyarországra, követve édesapját, aki a Zeneakadémián tanult operaének szakon. Bár a kezdeti beilleszkedés nehezen ment, hiszen nem beszélte a nyelvet, később a barátainak köszönhetően gyorsan megtanult magyarul, és könnyen felvette a magyar hétköznapok ritmusát.

Lu Boen, amikor megérkezett Budapestre és most

Szerinte a nyelv megtanulása a beilleszkedés kulcsa, és bár vannak kulturális elemek, amelyek nagyon mások, de érdemes mindenhonnan a jó szokásokat átvenni.

Boen ezúttal egy mennyeien fűszeres sertéscsászáros fogást is elkészített nekünk, amit ő csak tiencsini pörköltnek hív.

Olyan étel ez, ami könnyen elkészíthető, ugyanakkor pillanatok alatt megidézi az észak-kínai hétköznapokat, így egyszerre laktató, ízletes és nosztalgikus.

Ha kíváncsiak vagytok, hogy készül pontosan ez a jellegzetes tiencsini fogás, vagy hogy mi hiányzik Boennek a legjobban Kínából, akkor nézzétek meg videónkat:

A tiencsini pörkölt pontos receptje itt található, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!