2026.01.05.

Egyre keresettebb a magyar munkaerő a hajótársaságoknál: ennyit fizetnek most a szakácsoknak

A Viking Cruises folyami hajótársaság idén tovább erősíti magyarországi jelenlétét, ezzel együtt pedig még több magyar szakembert szeretne bevonni a 2026-os szezonba. A magyar vendéglátós munkaerő pedig egyre nagyobb megbecsülésnek örvend, nézzük, mennyit lehet keresni.

A Viking Cruises több mint 80 modern hajót üzemeltet Európa-szerte, amihez igen nagy vendéglátó személyzetre van szükség. A tapasztalatok szerint a magyar munkaerő kiválóan teljesít, így nem csoda, hogy a fizetés is egészen korrekt.

Felszolgáló, kezében étellel
Egyre keresettebbek a magyar vendéglátósok: ennyit fizetnek most nekik nemzetközi szinten

Természetes vendégszeretet, megbízhatóság és munkafegyelem, jó angol nyelvtudás és alkalmazkodóképesség nemzetközi környezetben: ez jellemzi a magyar munkaerőt az ügynökség szerint, mely a hajótársaság számára szervezi a toborzást.

Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban. A magyar vendéglátósok empatikusak, professzionálisak, és valódi élményt nyújtanak a külföldi vendégeknek. Ez azonnal érezhető a fedélzeten

 – mondta Stefan Liebig, a hajós munkaerő- közvetítő iroda alapítója.

A 2026-is szezonre is több nyitott pozícióra várják a jelentkezőket, többek között felszolgáló, karbantartó, szakács, Commis de Cuisine, és még gyakornoki hely betöltésére is van lehetőség.

Az álláshirdetés szerint étterem- és bárszemélyzet tagjaként, valamint felszolgáló-pultosként 2580 € bruttó (≈ 1980 € nettó) + borravalót lehet keresni, ami jelenlegi árfolyam szerint 761 211 forintot jelent. Ugyanezt pedig az étterem és bár személyzet tagjai, felszolgáló-pultos betanított gyakornokként (képzéssel) is megkapják.

Elvárások a pozíció betöltéséhez:

  • tapasztalat 4*/5* színvonalú vendéglátásban, gyakornokként alapszintű vendéglátói tapasztalat,
  • aktív angol nyelvtudás.

Helyettes főszakácsként (sous chef pozíció) bruttó 1 480 133 forintot is lehet keresni, míg szakácsként bruttó 1 184 106 forintot.

A segédszakácsok bruttó 761 211 forintot kapnak, amihez korábbi konyhai tapasztalat és társalgási szintű nyelvtudás szükséges, ugyanennyit pedig a konyhai kisegítők/mosogatók is megkereshetnek.

Forrásunk volt.

