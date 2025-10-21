Otthon

2025.10.21.

Így alakul a lomtalanítás rendje Budapesten az év hátralévő részében

Már csak négy kerületben lesz lomtalanítás idén Budapesten, és most az is kiderült, pontosan mikor készülhetnek az egyes körzetek.

A lomtalanítás minden budapesti életében meghatározó esemény: ilyenkor szabadulhat meg a lakosság a feleslegessé vált dolgaiktól. 2027-től jelentősen átalakul a lomtalanítás eddig ismert rendszere, most még azonban az utcára helyezhetjük el a nemkívánatos szemetünket. Négy kerületben nem került még sor Budapesten a lomtalanításra. Már csak a 9. kerület időpontjai nem voltak nyilvánosak, de most ezek is kiderültek - számolt be róla a Pénzcentrum.

Kipakolt hulladék az út szélén
Még a 7., 9., 12. és 17. kerületben lesz lomtalanítás idén ezekben az időpontokban

Így alakul a lomtalanítás a fennmaradó budapesti kerületekben 

12. kerület: november 4.-8. 

A MOHU oldalán közzétett hivatalos tájékoztatás szerint a Hegyvidéken november 4. és 8. között lesz a lomtalanítás. A kerületet összesen 5 körzetre osztották, amelyekben az alábbi dátumokon lehet kihelyezni a hulladékot: 

  • 1. körzet: november 4., kedd 
  • 2. körzet: november 5., szerda 
  • 3. körzet: november 6., csütörtök 
  • 4. körzet: november 7., péntek 
  • 5. körzet: november 8., szombat 

17. kerület: november 9.-20. 

Budapest 17. kerületét 10 körzetre osztották, amelyekben az alábbi napokon lesz a lomtalanítás: 

  • 1. körzet: november 9., vasárnap 
  • 2. körzet: november 10., hétfő 
  • 3. körzet: november 11., kedd 
  • 4. körzet: november 12., szerda 
  • 5. körzet: november 13., csütörtök 
  • 6. körzet: november 16., vasárnap 
  • 7. körzet: november 17., hétfő 
  • 8. körzet: november 18., kedd 
  • 9. körzet: november 19., szerda 
  • 10. körzet: november 20., csütörtök 

7. kerület: november 21.-22. 

Novemberben két napig járják a MOHU kukásautói a 7. kerületet, hogy összegyűjtsék a kihelyezett hulladékot: 

  • 1. körzet: november 21., péntek 
  • 2. körzet: november 22., szombat 

9. kerület: november 23.-27. 

Budapesten utolsóként a 9. kerületben kerül sor a lomtalanításra november utolsó napjaiban, az alábbiak szerint: 

  • 1. körzet: november 23., vasárnap 
  • 2. körzet: november 24., hétfő 
  • 3. körzet: november 25., kedd 
  • 4. körzet: november 26., szerda 
  • 5. körzet: november 27., csütörtök 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mit lehet és mit nem lehet kihelyezni a lomtalanítás során!

Az alábbi hulladékot lehet kihelyezni: 

- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába 
- bútor 
- matrac 
- szőnyeg, bőrönd 
- nagyméretű sportszer (pl. síléc) 
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető 

Az alábbi hulladékot NEM lehet kihelyezni: 

- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) 
- építési és bontási törmelék (pl. csempe) 
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs 
- síküveg, zöldhulladék, textil 
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék 
- elektromos és elektronikai hulladék 

A Pénzcentrum cikkében térképen nézheted meg, melyik körzetbe tartozol. 

Forrásunk volt. 

