Így alakul a lomtalanítás rendje Budapesten az év hátralévő részében

Már csak négy kerületben lesz lomtalanítás idén Budapesten, és most az is kiderült, pontosan mikor készülhetnek az egyes körzetek.

A lomtalanítás minden budapesti életében meghatározó esemény: ilyenkor szabadulhat meg a lakosság a feleslegessé vált dolgaiktól. 2027-től jelentősen átalakul a lomtalanítás eddig ismert rendszere, most még azonban az utcára helyezhetjük el a nemkívánatos szemetünket. Négy kerületben nem került még sor Budapesten a lomtalanításra. Már csak a 9. kerület időpontjai nem voltak nyilvánosak, de most ezek is kiderültek - számolt be róla a Pénzcentrum.

Még a 7., 9., 12. és 17. kerületben lesz lomtalanítás idén ezekben az időpontokban

Így alakul a lomtalanítás a fennmaradó budapesti kerületekben

12. kerület: november 4.-8.

A MOHU oldalán közzétett hivatalos tájékoztatás szerint a Hegyvidéken november 4. és 8. között lesz a lomtalanítás. A kerületet összesen 5 körzetre osztották, amelyekben az alábbi dátumokon lehet kihelyezni a hulladékot:

1. körzet: november 4., kedd

2. körzet: november 5., szerda

3. körzet: november 6., csütörtök

4. körzet: november 7., péntek

5. körzet: november 8., szombat

17. kerület: november 9.-20.

Budapest 17. kerületét 10 körzetre osztották, amelyekben az alábbi napokon lesz a lomtalanítás:

1. körzet: november 9., vasárnap

2. körzet: november 10., hétfő

3. körzet: november 11., kedd

4. körzet: november 12., szerda

5. körzet: november 13., csütörtök

6. körzet: november 16., vasárnap

7. körzet: november 17., hétfő

8. körzet: november 18., kedd

9. körzet: november 19., szerda

10. körzet: november 20., csütörtök

7. kerület: november 21.-22.

Novemberben két napig járják a MOHU kukásautói a 7. kerületet, hogy összegyűjtsék a kihelyezett hulladékot:

1. körzet: november 21., péntek

2. körzet: november 22., szombat

9. kerület: november 23.-27.

Budapesten utolsóként a 9. kerületben kerül sor a lomtalanításra november utolsó napjaiban, az alábbiak szerint:

1. körzet: november 23., vasárnap

2. körzet: november 24., hétfő

3. körzet: november 25., kedd

4. körzet: november 26., szerda

5. körzet: november 27., csütörtök

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mit lehet és mit nem lehet kihelyezni a lomtalanítás során!

Az alábbi hulladékot lehet kihelyezni: - háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

- bútor

- matrac

- szőnyeg, bőrönd

- nagyméretű sportszer (pl. síléc)

- használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Az alábbi hulladékot NEM lehet kihelyezni: - a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)

- építési és bontási törmelék (pl. csempe)

- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs

- síküveg, zöldhulladék, textil

- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék

- elektromos és elektronikai hulladék

A Pénzcentrum cikkében térképen nézheted meg, melyik körzetbe tartozol.

Forrásunk volt.