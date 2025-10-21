Így alakul a lomtalanítás rendje Budapesten az év hátralévő részében

A lomtalanítás minden budapesti életében meghatározó esemény: ilyenkor szabadulhat meg a lakosság a feleslegessé vált dolgaiktól. 2027-től jelentősen átalakul a lomtalanítás eddig ismert rendszere, most még azonban az utcára helyezhetjük el a nemkívánatos szemetünket. Négy kerületben nem került még sor Budapesten a lomtalanításra. Már csak a 9. kerület időpontjai nem voltak nyilvánosak, de most ezek is kiderültek - számolt be róla a Pénzcentrum.
Így alakul a lomtalanítás a fennmaradó budapesti kerületekben
12. kerület: november 4.-8.
A MOHU oldalán közzétett hivatalos tájékoztatás szerint a Hegyvidéken november 4. és 8. között lesz a lomtalanítás. A kerületet összesen 5 körzetre osztották, amelyekben az alábbi dátumokon lehet kihelyezni a hulladékot:
- 1. körzet: november 4., kedd
- 2. körzet: november 5., szerda
- 3. körzet: november 6., csütörtök
- 4. körzet: november 7., péntek
- 5. körzet: november 8., szombat
17. kerület: november 9.-20.
Budapest 17. kerületét 10 körzetre osztották, amelyekben az alábbi napokon lesz a lomtalanítás:
- 1. körzet: november 9., vasárnap
- 2. körzet: november 10., hétfő
- 3. körzet: november 11., kedd
- 4. körzet: november 12., szerda
- 5. körzet: november 13., csütörtök
- 6. körzet: november 16., vasárnap
- 7. körzet: november 17., hétfő
- 8. körzet: november 18., kedd
- 9. körzet: november 19., szerda
- 10. körzet: november 20., csütörtök
7. kerület: november 21.-22.
Novemberben két napig járják a MOHU kukásautói a 7. kerületet, hogy összegyűjtsék a kihelyezett hulladékot:
- 1. körzet: november 21., péntek
- 2. körzet: november 22., szombat
9. kerület: november 23.-27.
Budapesten utolsóként a 9. kerületben kerül sor a lomtalanításra november utolsó napjaiban, az alábbiak szerint:
- 1. körzet: november 23., vasárnap
- 2. körzet: november 24., hétfő
- 3. körzet: november 25., kedd
- 4. körzet: november 26., szerda
- 5. körzet: november 27., csütörtök
Fontos tisztában lenni azzal, hogy mit lehet és mit nem lehet kihelyezni a lomtalanítás során!
Az alábbi hulladékot lehet kihelyezni:
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Az alábbi hulladékot NEM lehet kihelyezni:
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
A Pénzcentrum cikkében térképen nézheted meg, melyik körzetbe tartozol.