Jócskán ráfizethet, aki nincs tisztában az új szemétszállítási szabályokkal

Október 1-jétől számos változás lép életbe a hazai szemétszállításban, amelyekkel érdemes tisztában lenni, mert jócskán rá lehet fizetni.

Október 1-jétől új korszak köszönt be a hazai szemétszállításban: ekkortól módosulnak ugyanis a szemétszállításra vonatkozó általános szerződési feltételek, amelyeket egyrészt a MOHU már elkezdett postázni, de aki nem akar erre várni, az a weboldalukon is elolvashatja. A Beol.hu cikkében összegyűjtötte a legfőbb változásokat, amelyekkel érdemes tisztában lenni, ha nem akarunk jócskán ráfizetni.

Október 1-jétől nem viszi el a túltömött kukát a MOHU

Vége a túltömött kukák korszakának

Talán az egyik legfontosabb változás, hogy a jövőben csak a lezárt tetejű kukákat szállítják el, pontosabban amennyiben a túl sok szemét miatt nem lehet a kuka fedelét lezárni, az elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Ezen felül az újrahasznosítás ösztönzésére a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot, fémet tenni, de az építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet is a megfelelő helyre kell elvinni, nem lehet csak úgy az otthoni szemetesbe dobni.

Fizetni kell a törött kukáért

Amennyiben nem a szemétszállító cég miatt vált használhatatlanná a kuka, a javítással és pótlással járó költségek az ingatlanhasználót terhelik, amiről 8 napon belül gondoskodnia kell.

Ha a kuka állapota miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor azt a cég nem is fogja elszállítani, de az ezért járó díjat ugyanúgy felszámítják.

Súlykorlátot vezetnek be Méretétől függő súlykorlátozást is bevezet az új szabályozás, vagyis a kukába kerülő szemét súlya nem lehet több:

- 60 literes edény esetében 15 kilogrammnál,

- 80 literes edény esetében 17 kilogrammnál,

- 120 literes edény esetében 27 kilogrammnál,

- 240 literes edény esetében 50 kilogrammnál

- 770 literes edény esetében 175 kilogrammnál,

- 1100 literes edény esetében 250 kilogrammnál.

Lomtalanítás, de nem akárhogy

Sok szó esett a lomtalanítási rendszer átalakításáról, most azonban kiderült, hogyan alakul ez pontosan a jövőben. A szemétszállító cégnek ezentúl évente csak egy alkalommal kötelező biztosítania a lomtalanítást.

Továbbra is lesznek olyan hulladéktípusok, amik nem helyezhetők ki az éves lomtalanítás alkalmával, így csak az a háztartásban létrejövő hulladék pakolható ki, amit a rendszeres szolgáltatás keretében nem visznek el. A kizárás ezen felül vonatkozik az építési törmelékre, elektromos és elektronikai hulladékokra, valamint az olyan szemétre, ami

nehezebb 50 kilogrammnál,

nagyobb 2 méternél.

Az építési törmelék lerakásáért fizetni kell jövő év elejétől

Jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban ez megszűnik, és fizetni kell.

Egyes hulladékfajtáknál napi és éves limitet is meghatároztak ingatlanonként, így például:

naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs,

naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm lom adható le.

