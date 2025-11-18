A Pénzcentrum összehasonlítást végzett mennyit keres Pozsonyban, Bécsben és Budapesten ugyanabban a munkakörben egy Lidl-s bolti dolgozó, majd megnézte mennyit ér a helyi viszonylatban a nettó fizetés. A bérszakadék eget rengető, de a legnagyobb különbség mégsem ott van, ahol elsőre gondolnánk.

Pozsony, Bécs, Budapest: három főváros, viszonylag közel egymáshoz, azonban a Lidl-ben dolgozó bolti eladók órisái különbséget tapasztalhatnak, ami a fizetést illeti. Lássuk a Pénzcentrum összehasonlítását!

Lidl-ben dolgozó eladóként ennyit lehet keresni Bécsben, Pozsonyban és Budapesten: a különbségek döbbenetesek

Most kiderül, hol éri meg Lidl eladóként dolgozni, hiszen hiába magasabb a nominális fizetés más országban, ha ott a megélhetés is több kiadással jár.

Bécsben egy 3. kerületi, Pozsonyban egy 4. kerületi, míg Budapesten egy 2. kerületi Lidl álláshirdetés szolgál alapul az összehasonlításhoz.

Az összehasonlítás alapján:

Budapest - bruttó 632 000 forint

Pozsony - bruttó 1466 euró (562 736 forint; 1 euró=383,86 forint)

Bécs - bruttó 2502 euró (960 412 forint; 1 euró=383,86 forint)

Itt fontos megjegyezni, hogy a szlovák bérajánlat 38,75 óráról szól; a bécsi egy 20 órás munkaidőből lett kiszámolva, mivel a magyarországi általános 40 órás ajánlat egyik helyen sem volt meghirdetve.

Mivel mindegyik országban más adók terhelik a bruttó bért, ezért Magyarország esetében 33,5 százalékot, Szlovákia esetében 32,5, míg Ausztria esetében 31 százalékot kell levonni a bruttó bérből.

Így a nettó bérek:

Magyarország - 420 280 forint

Pozsony - 990 euró (380 019 forint, 1 euró=383,86 forint)

Bécs - 1751 euró (672 135 forint, 1 euró=383,86 forint)

A számok alapján még így a bécsi Lidl fizet a legjobban, azonban más megélhetési költségekkel kell számolni.

A Világbank vásárlóerő-paritáson alapuló 2024-es árszint arányaival kalkulálva azt kapni, hogy az osztrák Lidl dolgozó 672 135 forintos ottani bére gyakorlatilag annyit ér Bécsben, mint hogyha Budapesten 420 084 forintot keresne. Ez pedig szinte pontosan ugyanakkora bér, mint amennyit (420 280 forint) a budapesti Lidl-ben kínálnak jelenleg.

Ha a megélhetési költségeket is beleszámítjuk, akkor ez bécsi fizetés ugyanolyan színvonalat biztosít, mint a magyar fizetés itthon. Ezzel szemben viszont Bécs le van maradva. A világban adatai szerint ráadásul Szolovákiában még a megélhetés is drágább, így a pozsonyi Lidl dolgozó annyit keres, ami itthon csupán 316 683 forintot jelent.

