2025.09.16.

A heti kedvenc akciónk: Gyors és egészséges lesz a befőzés a LIDL új gépével

Nosalty profilképe Nosalty

Indulhat a befőzés! Csütörtöktől kapható a gép a LIDL-ben, amivel gyorsan tudsz nagy mennyiségű befőttet készíteni.

Ha eddig visszatartott a befőzéstől, hogy rendkívül időigényes és macerás, vagy nem találtál még jó tartósítószermentes receptet, akkor most elérkezett a te időd. Szeptember 18-tól kapható a LIDL-ben a Silvercrest Kitchen Tools befőzőautomata. A zománcozott házas gép hőálló fogantyúkkal van felszerelve, így biztosan nem fogod magad megégetni használat közben. Az időzítő és a digitális kijelző pedig még inkább megkönnyíti a használatát.  

LIDL áruház kintről
Csütörtöktől kapható a LIDL-ben a befőzőautomata, amivel pofonegyszerű a tartósítás

A befőzőautomata ára elég borsos, 34 999 Ft, de ez egy hosszú távú befektetés, amire még 3 év garancia is van. Ráadásul, minél többet használod, annál jobban megéri! És garantáltan gyorsabban dolgozik, mint a nagyi. 

Mit készíthetsz el befőzőautomatában? 

Gyakorlatilag bármilyen zöldséget és gyümölcsöt tartósíthatsz a befőzőautomatában.

Készülhet lekvár, szörp vagy befőtt barackból, meggyből, szilvából, és így tovább. A zöldségeket, céklát, paradicsomot, babot, kukoricát is elteheted a segítségével, és nem kell a fagyasztással (és a blansírozással) bíbelődnöd.  

Fehér befőzőautomata konzervekkel barna konyhapulton
Gyakorlatilag bármilyen zöldséget és gyümölcsöt tartósíthatsz a befőzőautomatában.

Miért érdemes beruházni egy befőzőautomatára? 

  • Időt és energiát spórolhatsz vele: nem kell órákon át rotyogtatni a gyümölcsöket-zöldségeket a tűzhelyen, és nem kell két napig a paplan alatt dunsztolni az üvegeket. 
  • Biztonságos tartósítást tesz lehetővé: az ételek a rajtuk élő természetes mikroorganizmusok miatt romlanak meg. Befőzés során a magas hőmérséklet hatására éppen ezek a mikroorganizmusok pusztulnak el, ennek köszönhetően pedig az üvegben lévő levegő csíramentes lesz, ezáltal akár évekig elállnak a befőzéssel eltett élelmiszerek. 
  • Tartósítószer- és cukormentes: ha befőzőautomatával főzöl be, nincs szükség tartósítószerre, se cukorra, így egészségesebbek lesznek a kész befőttek. 
  • Biztonságos és egyszerű a használata: nem forrón kell a befőttesüvegbe porciózni a finomságokat, így biztosan nem égeted meg magad.

