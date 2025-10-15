Így védd meg a növényeidet a fagytól: a Lidlben pár ezer forintért vehetsz kerti kiegészítőt hozzá

Október 18-tól a Lidl csupa kerti kellékkel készül, amivel felkészítheted a növényeidet a télre. Lássuk, miért érdemes betérni szombattól!
A Lidlben október 18-tól többféle kerti eszközre lelhetünk:
Többek között Parkside takaróponyvára 2999 forintért, Parkside XXXL növényvédő huzatra 4999 forintért és Parkside növényvédő huzatra 2999 forintért.
Parkside takaróponyva
A 2999 forintos termék nagy szakítószilárdságú, időjárásálló anyagból áll. A termék 2 darab ponyvát (egyenként kb. 2x3 méter), vagy 1 darab ponyvát (kb. 3x4 méter) tartalmaz.
Parkside növényvédő huzat és XXXL növényvédő huzat
A növényvédő huzatok cipzárral és rögzítő zsinórral rendelkezik, hogy egyszerűen legyen rögzíteni. Az XXXL növényvédő huzat kb. 250x340 centiméter, míg a másik 240x200 centiméter.
A növényvédő huzat (más néven fátyolfólia, védőháló, agroszövet) több okból is nagyon hasznos a kertben vagy a mezőgazdaságban, hiszen védi a növényeket a külső káros hatásoktól, miközben elősegíti az egészséges fejlődésüket. Télen különösen előnyös a fagyérzékeny növényeket befedni vele.
Miért jó a növényvédő huzat?
Melegebb mikroklímát hoz létre a növény körül, ezáltal:
- elősegíti a korábbi vetést vagy palántázást,
- védi a növényeket a tavaszi és őszi fagyoktól.
Véd a széltől, jégesőtől és nagyobb esőtől:
- Megóvja a növényeket a mechanikai sérülésektől.
- A szél nem tépi le a leveleket, virágokat, terméseket.
Vízmegtartás és talajvédelem
- Csökkenti a párolgást, így a talaj tovább megőrzi a nedvességet.
- Megakadályozza, hogy az eső kimossa a talaj tápanyagait.
Védelem a kártevők ellen
- Megakadályozza, hogy rovarok (levéltetvek, káposztalepkék, répalegyek) elérjék a növényeket.
- Különösen hasznos biokertészetben, mert vegyszermentes növényvédelmet biztosít.
