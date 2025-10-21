Hobbiszerelők, figyelem! A Lidl pár ezer forintos Parkside eszközével minden ház körüli munka könnyebb lesz

A héten sem maradnak el kedvenc akcióink: most a hobbiszerelők figyelmébe ajánlunk egy nélkülözhetetlen eszközt, amivel sokkal gördülékenyebb lesz a munka.

Október 25-től pár ezer forintos Parkside eszközre csaphatunk le, ami biztosítja, hogy az akkumulátorral működő barkácsgépeid mindig használatra készen álljanak. Lássuk, mi az!

Pár ezer forint a Lidlben a Parkside akkumulátortöltő Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Október 25-től a Parkside akkumulátortöltőt 3 év garanciával tudjuk beszerezni, 3999 forintért.

Az eszköz automatikus töltéslekapcsolással és LED-töltéskijelzővel rendelkezik. Fontos, hogy töltőárama maximum 4,5 amper lehet. Szintén szombattól elérhető ennek a dupla, gyorstöltős változata, ami mindössze 7999 forint, a készlet erejéig.

A Parkside eszközeire 3 év garancia jár

Miért jó, ha van egy Parkside akkumulátortöltőnk?

Kompatibilitás és rendszerbe illeszthetőség

Ez a töltő jól illeszkedik a Parkside „X 20 V Team” rendszerébe: az akkumulátorok és töltők közötti összhang előnyt jelent, ha már van több Parkside akksis géped.

Jellemző műszaki adatok: 4,5 A töltőáram, automatikus töltés-lekapcsolás, LED kijelző. Ezek mind olyan funkciók, amelyek növelik a használhatóságot és kényelmet. Az automatikus lekapcsolás például segít megvédeni az akksit, ha eléri a teljes töltöttséget.

Töltési paraméterek, biztonsági funkciók

Forrásunk volt.

Címlapkép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images