Hobbiszerelők, figyelem! A Lidl pár ezer forintos Parkside eszközével minden ház körüli munka könnyebb lesz

Október 25-től pár ezer forintos Parkside eszközre csaphatunk le, ami biztosítja, hogy az akkumulátorral működő barkácsgépeid mindig használatra készen álljanak. Lássuk, mi az!
Október 25-től a Parkside akkumulátortöltőt 3 év garanciával tudjuk beszerezni, 3999 forintért.
Az eszköz automatikus töltéslekapcsolással és LED-töltéskijelzővel rendelkezik. Fontos, hogy töltőárama maximum 4,5 amper lehet. Szintén szombattól elérhető ennek a dupla, gyorstöltős változata, ami mindössze 7999 forint, a készlet erejéig.
Miért jó, ha van egy Parkside akkumulátortöltőnk?
Kompatibilitás és rendszerbe illeszthetőség
Ez a töltő jól illeszkedik a Parkside „X 20 V Team” rendszerébe: az akkumulátorok és töltők közötti összhang előnyt jelent, ha már van több Parkside akksis géped.
Jellemző műszaki adatok: 4,5 A töltőáram, automatikus töltés-lekapcsolás, LED kijelző. Ezek mind olyan funkciók, amelyek növelik a használhatóságot és kényelmet. Az automatikus lekapcsolás például segít megvédeni az akksit, ha eléri a teljes töltöttséget.
Töltési paraméterek, biztonsági funkciók
- Jellemző műszaki adatok: 4,5 A töltőáram
- automatikus töltés-lekapcsolás
- LED kijelző
Ezek mind olyan funkciók, amelyek növelik a használhatóságot és kényelmet. Az automatikus lekapcsolás például segít megvédeni az akksit, ha eléri a teljes töltöttséget
Címlapkép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images