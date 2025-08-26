Piszkos 12: kiderült, melyik a legmocskosabb zöldség illetve gyümölcs, ügyelj fokozottan a tisztításukra

Sokan nem gondolják, de még a legtisztábbnak tűnő zöldségek és gyümölcsök is tartalmazhatnak káros anyagokat – baktériumokat, szennyeződéseket vagy növényvédő szereket. Mutatjuk, melyek esetében kell fokozottan ügyelned a tisztításra!

„Dirty Dozen” néven az EWG, azaz az Environmental Working Group nemrég publikálta legújabb, 2025‑ös listáját, mely az USDA által, laboratóriumban, alapos mosás után még mindig szennyezett gyümölcsöket és zöldségeket sorolja fel.

Piszkos 12: ők a legmocskosabb zöldségek és gyümölcsök

Ezek a zöldségek és gyümölcsök kerültek a lista élére

Spenót – 2025-ben a legpiszkosabb zöldség címet a spenót nyerte el.

Eper, szeder, áfonya, szőlő – vékony héjuk miatt különösen ki vannak téve vegyszeres szennyezésnek.

Kelkáposzta és társaik – nagy felületű leveleik miatt sok maradványanyag tapadhat rájuk.

Csonthéjas gyümölcsök (őszibarack, nektarin, cseresznye) és az almák, körték – héjukon gyakran előfordulhatnak vegyszermaradványok.

A “Dirty Dozen”, azaz a piszkos 12 teljes 2025-listája:

Spenót

Eper

Kelkáposzta, mustár- és fodros kel

Szőlő

Őszibarack

Cseresznye

Nektarin

Körte

Alma

Szeder

Áfonya

Burgonya

Érdemes külön megemlíteni, hogy a szeder most először került fel a listára, egyes mintákon akár 14 különböző peszticid nyomait is kimutatták. A burgonyán viszont gyakori a klorpropham nevű hatóanyag (az USA-ban), amelyet az EU már betiltott.

Hogyan csökkenthető a kockázat?

Alapos mosás : a hideg vagy langyos vízzel történő öblítés jelentősen csökkenti a szennyeződéseket, még ha nem is távolítja el teljesen azokat.

: a hideg vagy langyos vízzel történő öblítés jelentősen csökkenti a szennyeződéseket, még ha nem is távolítja el teljesen azokat. Organikus vásárlás : amennyiben elérhető, érdemes organikus, bio változatot választani a “Dirty Dozen” termékekből.

: amennyiben elérhető, érdemes organikus, bio változatot választani a “Dirty Dozen” termékekből. Figyelem a változatosságra és hozzáférhetőségre: táplálkozási szakértők szerint a zöldségek és gyümölcsök egészségügyi előnyei messze felülmúlják a kis mennyiségű vegyszerkockázatot, ha változatosan fogyasztjuk őket.

