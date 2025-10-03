A legjobb kombinált hűtők 2025-ben: 126 ezres és majd' egymilliós hűtőt is teszteltek

Sok fontos szempont alapján vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete a kombinált hűtőszekrényeket, hogy megkönnyítse a vásárlók számára a döntést. 19 márka 130 termékét tesztelték.

A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát. Már a kiválasztása is bonyolult dolog, sok szempontot kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy a kiszemelt készülék háztartásunk hasznos kiegészítője legyen. Ha elég bátornak érezzük magunkat, érdemes a fenntarthatósági szempontokat is a vizsgálandó tényezők közé sorolni. Ha ezt megtesszük, biztos, hogy érezni fogjuk a hatását a mindennapjainkban, például egy-egy kedvezőbb villanyszámlán – mégiscsak egy napi 24 órában működő eszköz.

Összesen 19 márka 130 kombinált hűtőszekrényét tesztelték: AEG, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, Indesit, LG, Liebherr, Midea, Miele, Mora, Samsung, Siguro és a Whirlpool termékei is górcső alá kerültek.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben többféle hűtőtípust is tesztelt: alul- és felülfagyasztós hűtőket, többajtós vagyis multidoor és kétajtós side by side modelleket, beépíthető és szabadonálló modelleket.

Általános tapasztalat, hogy ritka az olyan termék, amely minden szempontból kiválóan teljesít. Ezért jó, ha nem a tökéletes terméket keressük, inkább azt, amelyik a mi szempontjainknak a leginkább megfelel –foglalta össze Füves Eszter, a terméktesztek projektvezetője.

Néhány érdekesség a teszteredményekből:

Előfordul, hogy egy készülék hűtő része jól teljesít, míg a fagyasztó részéről nem mondható el ugyanez. Vagy éppen fordítva.

A hűtés és a fagyasztás esetében azt mérték, hogy mennyi idő alatt érik el a behelyezett teszttárgyak (ételhez hasonlóan viselkedő géltömbök) a kívánt hőmérsékletet.

A mért adatok alapján kalkulált éves energiafogyasztási értékek 155,3 kWh és 548,1 kWh között mozogtak a tesztel kombinált hűtők esetében:

Ezeket az értékeket fontos a hűtési és fagyasztási hatékonysággal együtt figyelembe venni, hiszen hiába energiatakarékos a készülék, ha cserébe gyenge a hűtési és/vagy fagyasztási teljesítménye. Mint például a Liebherr CBNbsa10 575i kombinált hűtője, mely a leginkább energiahatékony a mérések szerint, azonban a hűtési/fagyasztási értékelése nem kiemelkedő a mezőnyben, sőt. Tehát a boltban sem elég az energiafogyasztási címkét néznünk, mert az nem árul el semmit a termék fő funkciójáról.

A tesztelt kombinált hűtők átlagára 126 000 Ft és 978 000 Ft között mozgott

Igen kellemetlen, amikor áramkimaradás, áramszünet esetén kikapcsol a fagyasztó, és minden kiolvad. Ezt a szituációt szimulálva mérték, hogy a hűtők fagyasztó része mennyi idő alatt melegszik -17°C-ról -9°C-ra, majd -7°C-ra. Az eredmények 7,2 és 18,6 óra között mozogtak a -9°C-ra melegedés esetében.

A legtovább a Haier egyik alulfagyasztós, míg a legrövidebb ideig az LG egyik felülfagyasztós modellje tartotta a frontot -9°C-ig.

Az optimális és a gyártók által ajánlott hőfok beállítása nem is olyan egyszerű, a termosztátok sokszor pontatlanok:

Annak jártak utána, hogy a készülékek saját termosztátja mennyire megbízható. Ezt mérték a gyártó által ajánlott beállításokkal és az optimálisnak tekintett beállításokkal (hűtőben 4°C, illetve fagyasztóban -18°C) is. A mérések szerint a Whirlpool WB70I952X termosztátja bizonyult a legkevésbé megbízhatónak a szempont szerint, míg több másik Whirlpool termék nagyon jó eredményt ért el.

A hűtő és fagyasztó rekeszek megfelelő tisztítása még mindig nagy kihívás sok esetben:

A fagyasztó részek tisztítása könnyebb feladatnak bizonyult. Ugyanez nem mondható el a hűtőkről. Esetükben csupán 38 termék büszkélkedhet jó vagy kiváló értékeléssel.

Az első 10 helyen végzett márkák: az Aeg, a Bosch, a Haier, a Liebherr, a Samsung és a Whirlpool termékei, 279 000 Ft-os átlagártól.

A termékek erősségei vagy éppen gyengeségei egészen pontosan kiderülnek a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb vonatkozó terméktesztjéből, melyben saját szempontjaink szerint szűrhetjük és összehasonlíthatjuk a különböző modelleket.

