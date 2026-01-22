Gasztro

2026.01.22.

A séf elárulta a tökéletes csörögefánk titkát – Ha így készíted, légiesen puha, mégis ropogós lesz

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A tökéletes csörögefánk kívül ropogós, belül könnyű, puha, és egyáltalán nem tocsog az olajban. Most lehull a lepel, hogyan készül a hibátlan változat, egy apró trükköt bevetve.

Egy gasztroblogger olyan egyszerű konyhai trükköt osztott meg a tökéletes csörögefánk készítéséhez, amivel a Lengyelországban faworki néven ismert édességet a lehető legpuhábbá és külsejében mégis ropogóssá változtatja. A titkos elkészítési módnak köszönhetően a csörögefánk vékony, csavart tésztája aranybarnán ropogósra sül. Kevés, vagy ízlés szerint éppen sok porcukorral hintve kerülhet az asztalra, ha egyáltalán kibírja addig, miután kivettük a tepsiből. Lessük el mi is a tippet a magyarok egyik nagy fánkkedvencéhez!

csörögefánkok
A szakértő elárulta a tökéletesen ropogós csörögefánknak – Ha így készíted, légiesen puha lesz

Mitől lesz kívül ropogós, belül légies a csörögefánk?

A tökéletes csörögefánk titka a hideg tésztában rejlik.

Minden alapanyagot, így a lisztet, tojást, tejfölt a lehető leghidegebb formában, szinte jegesen hidegen, hűtőből kivéve használjunk. Így a zsiradék apró részekben megmarad a tésztában, buborékot képezve sütés közben, a rétegek ennek köszönhetően szépen elválnak, és a csörögénk könnyű, ropogós lesz. Ha a tészta túl meleg, akkor túlzottan olajos, nehéz édesség sül ki belőle, ami ráadásul gyorsan elveszíti majd a levegősségét. Ez az iránymutatás egyébként a pitetészták készítésekor is, ha emlékszünk, a nagyi is mindig azt tanította, hogy még a kéz melegétől is romolhat a gyúrt tészta állaga.

A tészta állaga tehát kulcsfontosságú:

feszes, rugalmas, könnyen nyújtható legyen. Minél vékonyabbra sikerül nyújtani, annál levegősebb és ropogósabb lesz a csörögefánknál a végeredmény.

A hideg tészta sütés közben gyorsan kérget kap, így kevesebb olajat szív fel, a csörögefánk pedig nem nehezedik el, hanem légiesen könnyed marad.

fánkok lekvárral
A csörögefánk titka az, hogy a tojás, tejföl és a liszt is hűtőhideg legyen

Nosalty-tippek hagyományos fánkhoz és csörögefánkhoz:

  • Hűtsd le előre a hozzávalókat, még a lisztet is tedd fél órára a fagyasztóba.
  • A tésztát alaposan dolgozd ki, hogy levegő kerüljön bele.
  • Nyújtsd vékonyra, szinte átlátszóra, így lesz majd légies és ropogós.
  • Az olaj hőmérséklete legyen 170–175 °C – a túl forró vagy túl hideg olaj ront a végeredményen.
  • Sütés után csepegtesd le a fánkokat papírtörlőn, majd csak teljesen kihűlve porcukrozd.
  • Extra tipp: egy kevés ecet vagy alkohol (pl. rum) a tésztában segít, hogy ne szívja magába az olajat.

Ha fánkoznál, itt van pár csodás recept:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

Wc papír
Gasztro

Egy új tanulmány szerint ez a 3 élelmiszer segít, ha...

A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept