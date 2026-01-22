A séf elárulta a tökéletes csörögefánk titkát – Ha így készíted, légiesen puha, mégis ropogós lesz

Egy gasztroblogger olyan egyszerű konyhai trükköt osztott meg a tökéletes csörögefánk készítéséhez, amivel a Lengyelországban faworki néven ismert édességet a lehető legpuhábbá és külsejében mégis ropogóssá változtatja. A titkos elkészítési módnak köszönhetően a csörögefánk vékony, csavart tésztája aranybarnán ropogósra sül. Kevés, vagy ízlés szerint éppen sok porcukorral hintve kerülhet az asztalra, ha egyáltalán kibírja addig, miután kivettük a tepsiből. Lessük el mi is a tippet a magyarok egyik nagy fánkkedvencéhez!
Mitől lesz kívül ropogós, belül légies a csörögefánk?
A tökéletes csörögefánk titka a hideg tésztában rejlik.
Minden alapanyagot, így a lisztet, tojást, tejfölt a lehető leghidegebb formában, szinte jegesen hidegen, hűtőből kivéve használjunk. Így a zsiradék apró részekben megmarad a tésztában, buborékot képezve sütés közben, a rétegek ennek köszönhetően szépen elválnak, és a csörögénk könnyű, ropogós lesz. Ha a tészta túl meleg, akkor túlzottan olajos, nehéz édesség sül ki belőle, ami ráadásul gyorsan elveszíti majd a levegősségét. Ez az iránymutatás egyébként a pitetészták készítésekor is, ha emlékszünk, a nagyi is mindig azt tanította, hogy még a kéz melegétől is romolhat a gyúrt tészta állaga.
A tészta állaga tehát kulcsfontosságú:
A hideg tészta sütés közben gyorsan kérget kap, így kevesebb olajat szív fel, a csörögefánk pedig nem nehezedik el, hanem légiesen könnyed marad.
Nosalty-tippek hagyományos fánkhoz és csörögefánkhoz:
- Hűtsd le előre a hozzávalókat, még a lisztet is tedd fél órára a fagyasztóba.
- A tésztát alaposan dolgozd ki, hogy levegő kerüljön bele.
- Nyújtsd vékonyra, szinte átlátszóra, így lesz majd légies és ropogós.
- Az olaj hőmérséklete legyen 170–175 °C – a túl forró vagy túl hideg olaj ront a végeredményen.
- Sütés után csepegtesd le a fánkokat papírtörlőn, majd csak teljesen kihűlve porcukrozd.
- Extra tipp: egy kevés ecet vagy alkohol (pl. rum) a tésztában segít, hogy ne szívja magába az olajat.
Ha fánkoznál, itt van pár csodás recept: