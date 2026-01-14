Ez a hozzávaló kell a pillekönnyű, foszlós szalagos fánkhoz: a te konyhádban is ott van

Mai Napi Tippünkben megmutatjuk, mitől lesz pillekönnyű, foszlós a szalagosod. Az olajtól sem fogsz elnehezülni, így érdemes rögtön dupla adaggal készülni!

Ha te is belevágsz minden évben legalább egyszer, farsang idején a fánksütésbe, akkor idén csavarj rajta egy kicsit, de tényleg csak egy egészen kicsit, egyetlen hozzávaló módosításával. Így a tiéd lesz a legfoszlósabb szalagos fánk!

Ez a hozzávaló kell a pillekönnyű, foszlós szalagos fánkhoz: a te konyhádban is szinte biztos ott van

A fánksütés műfajáért sokan nem rajongunk, hiszen már a dagasztás folyamata is okozhat némi nehézséget, ráadásul a bő olajban való sütés az egész lakásban otthagyja szagát. Mindennek ellenére azért ne mondjunk le az évi legalább egyszeri szalagosfánk-sütésről, hiszen sokkal olcsóbban készíthetjük magunk, mintha a pékség, cukrászda vagy kávézó fánkjait vennénk meg. Erre a süteményre pedig kevesen mondunk nemet, na de nézzük, hogy mitől lesz igazán pillekönnyű az általunk készített szalagos!

Receptajánló:

Mi a titka a pillekönnyű szalagos fánknak? A zsíros tej!

A hozzávalók sora igazán nem hosszú, de még annyira sem különleges, mégis van egy olyan alapanyag, aminek módosításával extrán puha és könnyű fánkot süthetünk.

Sokunk nem veszi meg a boltban a 3,5 százalékos tejet, hiszen erre felnőtt szervezetnek nemigen van szüksége, viszont a pillekönnyű fánkhoz éppen ez kell!

A zsírosabb tejnek köszönhetően selymesebb, foszlósabb bensőt kapunk végeredményül. Ha pedig szeretnénk, hogy egyenletesen tudjon kelni a tésztánk, akkor szobahőmérsékletű hozzávalókkal dolgozzunk. Tegyük ki a tejet, a tojást és a vajat is konyhapultra egy fél órával korábban.

Extra tipp, hogy kevesebb olajat szívjon fel a fánk: Egy kevés alkohol (rum vagy pálinka), segít, hogy kevesebb olajat szívjon fel a sülő fánk.

A kétszeri dagasztást se feledd, mert ez is segít, hogy puha, foszlós tésztája legyen.