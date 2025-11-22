Újabb kvízzel készültünk a hétre, hogy ne unatkozzatok, ugyanis mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mennyire ismeritek a tévés szakácsokat! Lesz köztük nemzetközi séf és magyar kedvenc is, szóval szükség lesz minden tudásotokra. Lássuk!

Híres séfekkel, szakácsokkal leginkább a televízión, interneten és különböző közösségi oldalakon keresztül van lehetőségünk „megismerkedni". Mivel a főzős műsorok (ma már inkább gasztrorealityk) műfaja egészen régre nyúlik vissza, ezért bátorkodtunk összegyűjteni olyan ismertebb, népszerű, akár közkedveltnek tekinthető tévés gasztroszemélyiségeket, akiket ti is ismerhettek.

Nosalty-kvíz: Hány népszerű tévés szakácsot ismersz fel a képekről?

Szinte egészen biztos köztetek is van olyan, aki anno nézett valamilyen főzős műsort. Magyarországon a 90-es években Kudlik Júlia volt az, aki háztartási praktikákat és recepteket osztott meg a Juli-suliban, de nem kellett sokáig várni az RTL Klubra tűzött Receptklub című színvonalas főzős műsorra sem, aminek meghatározó alakjai Kaszás Géza és Kovács Lázár voltak. Itt a hagyományos ételek mellett különleges külföldi fogásokkal is megismerkedhettek a nézők.

Hazánkban első tematikus főzőcsatornaként a TV Paprika debütált 2004-ben, amely nagy segítség volt sok kezdő háziasszonynak. Nem sokkal később a Food Network és az akkori nevén Chili TV (később LiChi majd TV2 Séf) is csatlakozott.

Ma már elsősorban az RTL és a TV2 gasztroreality műsorai jutnak el leginkább a nézőkhöz, a hagyományos főzőműsoroknak kisebb a nézettsége, mint a 2000-es és 2010-es évek elején.

Persze nem szabad megfeledkezni a nemzetközi vonalról sem, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Nigella Lawson és sok más séf és tévés személyiség van, akiknek arca és neve meghatározó (volt) a televíziózás történetében gasztro fronton.

Most pedig nézzük, ti kiket ismertek fel közülük!

Kattints a képre, és teszteld tudásod!