Nosalty-kvíz: Hány népszerű tévés szakácsot ismersz fel a képekről?

Híres séfekkel, szakácsokkal leginkább a televízión, interneten és különböző közösségi oldalakon keresztül van lehetőségünk „megismerkedni". Mivel a főzős műsorok (ma már inkább gasztrorealityk) műfaja egészen régre nyúlik vissza, ezért bátorkodtunk összegyűjteni olyan ismertebb, népszerű, akár közkedveltnek tekinthető tévés gasztroszemélyiségeket, akiket ti is ismerhettek.
Szinte egészen biztos köztetek is van olyan, aki anno nézett valamilyen főzős műsort. Magyarországon a 90-es években Kudlik Júlia volt az, aki háztartási praktikákat és recepteket osztott meg a Juli-suliban, de nem kellett sokáig várni az RTL Klubra tűzött Receptklub című színvonalas főzős műsorra sem, aminek meghatározó alakjai Kaszás Géza és Kovács Lázár voltak. Itt a hagyományos ételek mellett különleges külföldi fogásokkal is megismerkedhettek a nézők.
Hazánkban első tematikus főzőcsatornaként a TV Paprika debütált 2004-ben, amely nagy segítség volt sok kezdő háziasszonynak. Nem sokkal később a Food Network és az akkori nevén Chili TV (később LiChi majd TV2 Séf) is csatlakozott.
Ma már elsősorban az RTL és a TV2 gasztroreality műsorai jutnak el leginkább a nézőkhöz, a hagyományos főzőműsoroknak kisebb a nézettsége, mint a 2000-es és 2010-es évek elején.
Persze nem szabad megfeledkezni a nemzetközi vonalról sem, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Nigella Lawson és sok más séf és tévés személyiség van, akiknek arca és neve meghatározó (volt) a televíziózás történetében gasztro fronton.
Most pedig nézzük, ti kiket ismertek fel közülük!