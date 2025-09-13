Sulikezdés

Nosalty-kvíz: Hány kedvelt krumpliköretet ismersz fel a képekről?

A magyar ember egyik legkedvesebb körete a krumpli, kár tagadni. Megannyi elkészítési módjának köszönhetően pedig sosem tudunk ráunni. Lássuk, ti mennyit ismertek fel közülük!

Ha a krumplirajongók sorát gyarapítod, akkor ez a kvíz neked szól! Nagyon szeretjük sütve, főzve, vajasan, lepirítva, rozmaringosan, töltve, magában és köretként, így igazán megérdemelt egy csakis neki dedikált felismerő kvízt. Te mennyire ismered a különböző krumpliköreteket?

Krumpliköret
A krumpli, más néven burgonya, az egyik legismertebb és legelterjedtebb alapélelmiszer a világon. Őshazája Dél-Amerika, az Andok vidéke, de mára szinte mindenütt termesztik, és a magyar konyhában is alapvető hozzávaló.

Népszerűsége leginkább annak köszönhető, hogy rendkívül sokoldalúan felhasználható: főzhetjük, süthetjük, pürésíthetjük, rakott ételekbe tehetjük, levesekbe főzhetjük, vagy egyszerű köretként kínálhatjuk.

Semleges íze miatt szinte bármilyen fűszerrel jól harmonizál, így a lehetőségek száma szinte végtelen. Emellett jól laktat, hiszen magas keményítőtartalmának köszönhetően hosszú ideig teltségérzetet ad. Az is mellette szól, hogy olcsó, könnyen beszerezhető, és megfelelően tárolva hosszú ideig eltartható.

A krumpli nemcsak ízletes, hanem bizonyos szempontból egészséges is. Magas a kálium-, C-vitamin- és B-vitamin-tartalma, ráadásul rostban gazdag, különösen akkor, ha héjával együtt fogyasztjuk.

Gluténmentes, így a lisztérzékenyek étrendjébe is jól beilleszthető.

Ugyanakkor van árnyoldala is: magas a glikémiás indexe, ezért gyorsan megemeli a vércukorszintet, így a cukorbetegeknek különösen oda kell figyelniük a mennyiségre és az elkészítés módjára. Bár önmagában nem számít kalóriadús ételnek, a legnépszerűbb feldolgozási formái, például a hasábburgonya vagy a chips, bő olajban sülnek, ettől pedig nemcsak zsírosak és sósak lesznek, hanem kevésbé egészségesek is.

Válogass mindig a szezonális krumplikínálatból! Például tavasszal jöhet az újkrumpli és parázskrumpli, ősszel és télen pedig részesítsd előnyben az édesburgonyát.

Íme, a kvíz! Teszteld tudásod, hány krumpliköretet ismersz fel a képek alapján!

