Nosalty-kvíz: Melyik klasszikus nyári ételt látod a képen?

Mivel nagyon szerettétek a „bográcsétel kvízünket", ezért egy hasonlóan kedvelt témakörben hoztunk nektek újabb feladványt: a nyár klasszikusait kell képekről felismernetek!
Kicsit megújulva, de visszatérünk a hétvégi kvízeinkkel! A ti feladatotok most nem más, mint, hogy a nyár klasszikus ételeit azonosítsátok be képekről! Lássuk, nektek 8-ból hány pontotok lesz!
Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!
Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...
A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...
Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat ...
Lehet, hogy nálad is megtalálhatók ezek a növények.Szabó Anna
A kotyogóssal kávét főzni elsőre egyszerűnek tűnik, de valójában igazi művészet. Elég egy-egy óvatlan lépés, hogy teljesen elrontsuk az élményünket.Szabó Anna
A szakértők szerint sokszor felesleges, és pénztárcát terhelő plusz kiadás az öblítő használata, ha a törölközőink tisztításáról van szó. A török módszer szerint mosáskor mindössze erre a konyhai alapanyagra lesz szükség! Otthon Tippünk:
Hétvégén borsólevest és becsinált levest főzünk, de csirkeszárnyat és májat is sütünk! A kevert sütemény meg a finn palacsinta pedig a jófajta cukorsokkról gondoskodik.
Az ALDI augusztus 14-től 1500 termék árát csökkenti, segítséget nyújtva a vásárlóknak az iskolakezdés időszakában.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.