2025.10.29.

Virágszemle halottak napjára: ennyibe kerülnek most a krizantémok és koszorúk

Közeledik a halottak napja és a mindenszentek, mikor rengetegen keresik fel szeretteik sírját, hogy virágot és mécsest helyezzenek el megemlékezésül. Az akciós-Újság.hu összegyűjtötte mennyibe kerül idén a szálas és cserepes krizantém, illetve azt is, hogy a koszorúkat mennyiért lehet megvenni.

Hazánkban a temetővirágként is emlegetett krizantém nagyon jól bírja a hűvös, őszi időjárást, ezért sem véletlen, hogy meghatározó virága lett a halottak napjának és a mindenszenteknek. Az Akciós-Újság összegyűjtötte az aktuális árakat, nézzük, mennyiért tudunk idén virágot venni!

Temető
Sírhelyekre általában szálas virágot, cserepes növényt vagy élővirágos/ mohaalapú koszorút helyezünk. Egyre népszerűbbek a tartósabb darabok is, mint a művirágok vagy a kevert anyagú koszorúk, mert így sokáig rendezettebb marad a sír. Mivel a krizantém az egyik legismertebb, és sok helyen elérhető virágféle, amit temetőbe szokás vinni, ezért ennek árait nézzük most meg.

2025 krizantém árai a virágboltokban és nagyobb áruházakban

A nagyobb üzletek, hipermarketek 700-1000 forint között árulják az élő, cserepes krizantémot, mérettől és fajtától függően.

A legtöbb virágboltban nem történt drágulás, mindössze néhány tíz- vagy százforintos árkorrekciót jelentett a termelési költségek növekedése.

Egy vidéki virágbolt tulajdonosa szerint:

Az, hogy mi fogy jobban, mindig az időjárástól függ. Ha szép az ősz, a vásárlók inkább a koszorúkat keresik. Ha viszont kevés a virág a kertekben, akkor a szálas krizantém kelendőbb.

A szálas krizantém ára jelenleg 700–1000 forint között mozog, míg az élővirágos koszorúk 10 000 forinttól elérhetők. A mohaalapú koszorúk ára 5–6000 forint körül alakul.

A virágok ára a budapesti piacokon

A fővárosi piacok is nagyon készülnek az ünnepekre, ugyanis meghosszabbított nyitvatartással várják a legtöbb helyen a vásárlókat.

  • Fehérvári úti virágpiac:
    • szálas: 650–1200 Ft/szál
    • labda: 1200 Ft/szál
    • cserepes: 950–3500 Ft, mérettől függően
  • Bosnyák téri vásárcsarnok:
    • holland: 1200 Ft/szál
    • magyar: 600 Ft/szál
    • cserepes: 800–5000 Ft
  • Kórház utcai vásárcsarnok:
    • szálas: 1000 Ft
    • 50 cm-es cserepes: 1500 Ft, 60 cm-es: 1800 Ft
    • óriás bokros: 3500 Ft

A szupermarketek sem szálltak el

A Lidlben idén a körülbelül 12 centiméter magas cserepes krizantém 499 forint, míg a Pennyben kicsit kisebb cserepesként ugyanez 299 forint.

Az Aldi cserepes, körülbelül 9 centiméter magas krizantémja 399 forint, míg a krizantém cosmo 999 forint. Szintén az Aldiban lehet kapni 4 szálas krizantémcsokrot különböző színekben 1399 forintért.

A Sparban többféle cserepes közül válogathatunk, ugyanis a sokvirágú, 15 centis cserépben 1099 forint, ugyanez 12 centis cserépben 499 forint, míg a különleges krizantém 13 centiméteres cserépben 899 forint. Ezenkívül lehet még kapni 12 centiméteres cserépben aranykrizantémot 1099 forintért.

Forrásunk volt.

