Húsvét

2026.03.17.

Az ALDI új péksütijét mindenki kosárba rakja majd – Két kedvenc finomságunk szerelemgyereke

Nosalty profilképe Nosalty

A héten egy különleges pékáruakciót szúrtunk ki az ALDI kínálatából, ami két nagyon kedvelt ételt ötvöz kreatív módon. Lássuk, miről van szó!

Az ALDI-ban március 16-18. között egy furcsa, de annál kívánatosabb pékáru érhető el, ami tulajdonképpen a fánk és a pizza szerelemgyereke. Tízóraira és uzsonnára elsőosztályú!

ALDI logó
Az ALDI új termékét mindenki kosárba rakja – Pizza- és fánkimádók örülhetnek neki a legjobban

Pizza és fánk egy péksüteményben

Pizza donut néven március 16-18. között elérhető az ALDI újdonsága, amit a pékárurészlegen találtok meg.

A pizza és a fánk szerelemgyerekének darabja 399 forint, ami frissen sütött pékáruként sajtkrémtöltelékkel és pepperoni szalámival készül.

Pizza donut egy különleges, figyelemfelkeltő péksütemény, ami ötvözi a klasszikus pizza és a fánk legjobb tulajdonságait. Ez a pékáru leginkább azoknak szól, akik szeretik az újdonságokat, és szívesen kipróbálnak egy-egy szokatlan, mégis ismerős ízvilágot kínáló harapnivalót. A formája fánkra emlékeztet, de ízében inkább egy gazdagon megpakolt minipizzára hasonlít.

A pizza donut egyik legnagyobb előnye, hogy praktikus és gyors megoldás a rohanó hétköznapokra. Könnyen fogyasztható útközben is, ami különösen vonzóvá teszi azok számára, akiknek nincs idejük hosszabb étkezésekre.

Pizzafánk az Aldiból
A pizza donut egyik legnagyobb előnye, hogy praktikus
forrás

Az ilyen típusú termékek jól mutatják, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem folyamatosan keresi az új, kreatív megoldásokat a vásárlók megszólítására. A pizza donut a pizza jól ismert ízeit egy játékos, street food jellegű formában kínálja.

Forrásunk volt.

Húsvét

