A konyhapult a lakás lelke, mégis sokszor válik a rendetlenség áldozatává. Pedig a túlzsúfolt munkafelület nemcsak a főzést nehezíti meg, de az egész tér hangulatát is lerombolja.

A konyha gyakran az otthon egyik központi tere: itt készülnek az ételek, itt zajlik az élet, és épp ezért nem mindegy, hogy milyen benyomást kelt. Egy zsúfolt munkalap – tele konyhai eszközökkel, dekorációval, és olyan tárgyakkal, amiket valójában nem használsz – könnyen “közönségessé” teheti még a legszebb berendezést is.

Így oldhatod meg, hogy ne legyen folyamatosan zsúfolt a konyhapultod Getty Images

Hogyan alakul ki a zsúfoltság érzete?

Lakberendezők szerint a látványos, ám rendezetlen munkalap azonnal lebontja a tér eleganciáját: hiába új a konyha, hiába modernek az anyagok, ha a pulton minden megtalálható. A túl sok előtérbe állított gép, apró eszköz, vagy dekorációs tárgy mellett eltűnik a vizuális nyugalom.

A probléma nem csak esztétikai: amikor a pult túlzsúfolt, az elsődleges munkafelület megszűnik. Nem marad hely az élelmiszer-előkészítésre, a tiszta munkavégzésre, sőt, a takarítás is nehezebb lesz.

Mit lehet tenni, hogy elkerüld a zsúfoltságot?

Csak azokat az eszközöket hagyd a munkalapon, amelyeket ténylegesen naponta használsz. A többit tedd el egy bútorrekeszbe vagy a fiókba.

A többit tedd el egy bútorrekeszbe vagy a fiókba. Alakíts ki rejtett tárolóhelyeket . Az olyan megoldások, mint a „készülékgarázs” vagy a beépített töltőállomás lehetővé teszik, hogy a gépek „eltűnjenek” a szem elől, miközben kéznél maradnak.

. Az olyan megoldások, mint a „készülékgarázs” vagy a beépített töltőállomás lehetővé teszik, hogy a gépek „eltűnjenek” a szem elől, miközben kéznél maradnak. Válaszd a visszafogott dekorációt . A világos színek, letisztult felületek és mérsékelt dekor elemek nagyobb teret és rendet sugallnak, mint a harsány kiegészítők.

. A világos színek, letisztult felületek és mérsékelt dekor elemek nagyobb teret és rendet sugallnak, mint a harsány kiegészítők. Legyen rend a gépek és kábelek körül. A munkalap ne legyen tárolófelület – az elsődleges funkciója az előkészítés és főzés legyen, ne a tárgyak gyűjtőhelye.

Egy átgondolt, letisztult munkalap azonnal emeli a konyha színvonalát

Ha a látvány nem nyugtat, ha a felület tele van mindenféle aprósággal, akkor bármennyire is új vagy dizájnos a konyha, a rendezetlenség mindig feltűnik. Érdemes tehát a használhatóságot és esztétikát egyszerre figyelembe venni – a tárgyaknak legyen helyük, de ne uralják el a teret.

