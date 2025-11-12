Otthon

2025.11.12.

Az ingatlanszakértők elárulták: ezt bánják meg a legjobban az emberek a konyhájuk berendezésekor

Nosalty profilképe Nosalty

Egy jól működő konyha nem csak úgy néz ki jól, hanem úgy is működik. Ha a tervezéskor figyelembe veszed ezeket a tipikus hibákat, akkor tényleg a konyha lehet a legjobb hely az otthonodban.

Sokan álmodoznak tökéletes konyháról, ám a valóságban gyakran kiderül: ami látványra lenyűgöző, az a mindennapokban egyáltalán nem praktikus. Ingatlanszakértők szerint ezek azok a döntések, amiket a legtöbben később megbánnak – és amiket érdemes elkerülni, ha most tervezel felújítást vagy új konyhát. Egy rosszul megválasztott pultanyag, hiányzó konnektor vagy túlzsúfolt dizájn hosszú távon rengeteg bosszúságot okozhat. Éppen ezért nem elég, ha egy konyha szép: annak működnie is kell – nap mint nap, valós használat közben.

Kattints, hogy megtudd, melyek azok a döntések, amelyeket a legtöbben megbánnak!

4 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

almaleves

Ünnepi almaleves

Egy egyszerű leves, ami a hozzáadott fűszerektől és a gránátalmától válik alkalomhoz illő, egészséges finomsággá. A bodzacukrot tavasszal bodzavirágból készítettem, a receptjeim ...

vaníliás kifli

Apró vaníliás kiflik

Ezeket a kis kiflicskéket egy hideg délután sütöttem, amikor jól esett valami házias, egyszerű a finom kávé mellé. Tetejére csak egy kis olvasztott csokoládé került, hogy még ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

ludaskasa
rizses hús

Ludaskása

Soha nem szerettem a ludaskását. Nem is nagyon szerethettem, anyukám soha sem csinált, távoli rokonoknál kóstolva meg...nem tett rám mély benyomást, na. Ha meg a Márton-napi össznépi ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept