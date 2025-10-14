Gasztro

2025.10.14.

Élezz kést 30 másodperc alatt élező nélkül

Nosalty profilképe Nosalty

Ezzel a konyhai eszközzel 30 másodperc alatt megélezheted a tompa késed. Otthon Tippünk következik.

A tompa pengéjű konyhakés nemcsak bosszantó és körülményes, de még veszélyes is lehet. Az éles kés elengedhetetlen a hús, zöldség, hal vagy bármely más élelmiszer precíz, könnyű és balesetmentes felszeléséhez. De mi van, ha itt a vacsoraidő, és csak akkor veszed észre, hogy a késed tompa? A késélezéshez kőre, elektromos vagy húzós élezőre van szükség, ami nem mindenkinél lapul ott a konyhafiókban. Végszükség esetén azonban igénybe vehetsz valamit a késélezéshez, ami szinte biztosan megtalálható a konyhádban: ez az alumíniumfólia

Nő répát szeletel egy késsel fa deszkán
Egy alufóliagalacsinra van csak szükséged, hogy megélezd a tompa késed

Ez egy igazi vészmegoldás

Ez a módszer csak átmenetileg oldja meg a problémád, de cserébe pikk-pakk megvagy vele.

Első lépésként gyúrj egy galacsint alufóliából. Ezután, mintha a galacsint akarnád kettévágni, csúsztasd rajta végig a kés pengéjét körülbelül 15-ször.

Az alumíniumfólia kissé koptató hatású, így finoman kisimítja a penge élén lévő kopást.  

Másik megoldás, hogy fogsz egy kissé vékonyabb, összehajtogatott alufóliadarabot, amit meghajtasz 90 fokos szögben, mint a konyhai munkalap szélét, és a kést a sarok felett áthúzod. Ennek lesz némi koptató hatása, de óvatosan csiszatolj, nehogy megvágd magad vagy a konyhapultot.

Fontos megjegyezni, hogy ez nem az ideális módszer – a fólia közel sem olyan hatékony, mint a professzionális élező eszközök, ezért ez csak egy ideiglenes megoldás. 

Egyszerűen nem elég hatékony ahhoz, hogy a kés élét egy esténél hosszabb időre megélesítse. De amikor mindenki éhes, és tompa a késed, ez egy praktikus trükk, amit bevethetsz.  

Ha akad az otthonodban, akkor a csiszolópapír is remek lehetőség, főleg, mert valamivel hatékonyabb, mint a fólia. Vagy utánozhatod a köszörűkövet úgy, hogy kissé megnedvesítesz egy sima kődarabot a szabadban.  

Néhány apróság az otthonodban, ami végső esetben késélezőként is használható:

körömreszelő, bőr öv vagy bármilyen kerámiatárgy, például egy bögre vagy váza érdes alja (ezt itt megnézheted a gyakorlatban). 

Általánosságban segít megelőzni a kés hirtelen elkopását, ha minden használat előtt megélezed kicsit. 

Forrásunk volt. 

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

Legújabb receptek

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

brownie

Cukkinis brownie

Egy újabb tiktokos, egyszerű, gyors és egészséges süti. Itt, a Nosalty-n talált céklás süti után, kíváncsi voltam a cukkinis változatra is, és ebben sem csalódtam.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

burgonyafank-egyszeruen
sós fánk

Burgonyafánk egyszerűen

Ezt a burgonyafánkot akkor készítem, amikor valami sós, puha és házias finomságra vágyunk, egy főzelék vagy gulyásleves mellé. Igazi nagymamás recept, ami mindig elfogy mielőtt ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept