Az új kedvenc téli növényünk, avagy a karácsonyi rózsa gondozása

A fekete hunyor név mögött nem más bújik meg, mint a karácsonyi rózsa, mely egy igazán különleges téli dísznövény, és cserépben is szuperül mutat, nem csak a kertben vagy a teraszon.
A fekete hunyor igazi adventi növény
A fekete hunyor, latinul Helleborus niger, angoul pedig Christmas Rose a legnépszerűbb hunyorféle az adventi időszakban, mivel gyakran már decemberben megjelennek rikítóan fehér virágai. Nevét nem virágairól, hanem feketés gyöktörzséről kapta - virágai általában fehérek, idővel rózsaszínes árnyalatot ölthetnek.
A karácsonyi rózsák korai virágzásukról híresek, hiszen virágzási idejük gyakran egybeesik az ünnepi időszakkal, így a legszürkébb téli napokat is feldobják, még a kertben is.
Fontos tudni: hogy a hunyorok minden része mérgező, ezért kisgyermekek és háziállatok közelében ne feltétlen tartsuk!
A cserepes karácsonyi rózsa igényei:
- cserepe legyen jó vízelvezetésű (20-30 cm átmérőjű), lyukakkal az alján – a pangó víz gyökérrothadást okozhat
- ha kaspóban tervezed elhelyezni a cserepet, válassz hozzá a pár számmal nagyobb méretű kaspót!
- rendkívül ellenálló, elviseli a téli hideget, minimális gondozást igényel
- ideális választás azoknak, akik alacsony karbantartási igényű, mégis szépséges növényt keresnek, télre is
- félárnyékos helyen érzi magát a legjobban: a közvetlen, erős napsütéstől védjük!
- a hunyor hűvösebb környezetben is jól érzi magát: rakjuk olyan helyre, ahol a téli hőmérséklet nem csökken jelentősen fagypont alá
A fekete hunyor a téli időszak egyik legkülönlegesebb dísze, elegáns, és akár a szabadban, a teraszon és beltéren is helyet kaphat.