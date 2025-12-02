Karácsony

Az új kedvenc téli növényünk, avagy a karácsonyi rózsa gondozása

Ismeritek a fekete hunyort, más néven karácsonyi rózsát? Érdemes felfedezni, mert egy különleges, télen is virágzó növényről van szó!

A fekete hunyor név mögött nem más bújik meg, mint a karácsonyi rózsa, mely egy igazán különleges téli dísznövény, és cserépben is szuperül mutat, nem csak a kertben vagy a teraszon.

karácsonyi rózsa
A karácsonyi rózsák korai virágzásukról híresek

A fekete hunyor igazi adventi növény

A fekete hunyor, latinul Helleborus niger, angoul pedig Christmas Rose a legnépszerűbb hunyorféle az adventi időszakban, mivel gyakran már decemberben megjelennek rikítóan fehér virágai. Nevét nem virágairól, hanem feketés gyöktörzséről kapta - virágai általában fehérek, idővel rózsaszínes árnyalatot ölthetnek.

A karácsonyi rózsák korai virágzásukról híresek, hiszen virágzási idejük gyakran egybeesik az ünnepi időszakkal, így a legszürkébb téli napokat is feldobják, még a kertben is.

Fontos tudni: hogy a hunyorok minden része mérgező, ezért kisgyermekek és háziállatok közelében ne feltétlen tartsuk!

karácsonyi rózsa
A fekete hunyor rendkívül ellenálló, elviseli a téli hideget is

A cserepes karácsonyi rózsa igényei:

  • cserepe legyen jó vízelvezetésű (20-30 cm átmérőjű), lyukakkal az alján – a pangó víz gyökérrothadást okozhat
  • ha kaspóban tervezed elhelyezni a cserepet, válassz hozzá a pár számmal nagyobb méretű kaspót!
  • rendkívül ellenálló, elviseli a téli hideget, minimális gondozást igényel
  • ideális választás azoknak, akik alacsony karbantartási igényű, mégis szépséges növényt keresnek, télre is
  • félárnyékos helyen érzi magát a legjobban: a közvetlen, erős napsütéstől védjük!
  • a hunyor hűvösebb környezetben is jól érzi magát: rakjuk olyan helyre, ahol a téli hőmérséklet nem csökken jelentősen fagypont alá
Virágai általában fehérek, idővel rózsaszínes árnyalatot ölthetnek

A fekete hunyor a téli időszak egyik legkülönlegesebb dísze, elegáns, és akár a szabadban, a teraszon és beltéren is helyet kaphat.

Forrásunk volt.

