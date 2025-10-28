Túl korán virágzik a karácsonyi kaktuszod? Lehet, hogy valójában hálaadási kaktuszod van

Már minden trükköt bevetettél, amit az interneten láttál, de a karácsonyi kaktuszod mindig korábban virágzik? A hiba nem benned, hanem a kaktuszban, egész pontosan a fajtájában keresendő.

A karácsonyi kaktusz nevét azért kapta, mert ideális esetben karácsony környékén bontja ki pompázatos virágait. Persze könnyedén homokszem kerülhet a gépezetbe, ami miatt ez elmarad, de szerencsére több trükk is létezik, amivel gondoskodhatsz róla, hogy a karácsonyi kaktuszod a megfelelő időben boruljon virágba. Egy eset van, amikor ezek a trükkök semmit sem érnek: ha karácsonyi kaktusz helyett neked hálaadási kaktuszod van.

A hálaadásnapi kaktusz levelei fogazottak

Igen, többféle ünnepi kaktusz létezik, nem a karácsonyi az egyetlen.

Van például húsvéti kaktusz, de ahogy neve is utal rá, ez tavasszal bontja ki a virágait, a problémát inkább a hálaadási kaktusz szokta okozni, hiszen ennek virágzása időben nagyon közel esik a karácsonyiéhoz.

De miként tudod megkülönböztetni a kettőt? Segítünk:

Növekedés

A hálaadási és a karácsonyi kaktuszokat talán a legkönnyebben növekedési szokásaik alapján lehet megkülönböztetni. A hálaadási kaktusz függőlegesen növekszik, a szárak felfelé törnek. A karácsonyi kaktusz szárainak végei viszont lefelé lógnak, szinte lehajlanak.

Levelek formája

A legfőbb különbség azonban a növények leveleiben rejlik.

Míg a hálaadásnapi kaktusz levelei fogazottak, a karácsonyi kaktusz levelei inkább lekerekítettek.

Emellett a hálaadási kaktusz szártagja éles, szögletes szélű, míg a karácsonyié kerekebb.

Szín

A hálaadásnapi és a karácsonyi kaktuszok virágai is eltérőek. A hálaadási kaktusz vörös, rózsaszín, narancssárga vagy fehér virágokat hoz. A karácsonyi kaktusz virágai viszont lilásvörösek.

Virágzási idő

Mindkét növény hasonló időben virágzik, de azért van egy minimális eltérés, amit csak az éles szemű megfigyelő ismer fel.

A hálaadási kaktusz általában novemberben kezd virágozni jellemzően az amerikai hálaadás ünnepe környékén (ez minden évben november negyedik csütörtökje).

A karácsonyi kaktusz ezzel szemben november végén, de inkább decemberben, karácsonyhoz közel virágzik.

